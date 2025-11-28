Language
    Putin India Visit: रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, 4-5 दिसंबर को पीएम मोदी के न्योते पर आ रहे हैं दिल्ली

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:05 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है। इस यात्रा के दौरान तेल खरीद, रक्षा और व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया जाएगा, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

    फाइल फोटो- रॉयटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर 4-5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी हैमाना जा रहा है कि इस दौरे में रूसी राष्ट्रपति से तेल खरीद के साथ रक्षा और व्यापार जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।

    इसी साल अगस्त में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के मॉस्को दौरे के दौरान पुतिन के भारत दौरे की घोषणा की गई थी। हालांकि, उस समय तारीखें फाइनल नहीं हुई थीं। PM मोदी और पुतिन बाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट के दौरान चीन में मिले थे।

    4-5 दिसंबर को पुतिन का भारत दौरा 

    इस सप्ताह की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पुतिन भारत और रूस के बीच सालाना समिट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के लिए भारत आएंगे। जिसके बाद शुक्रवार को MEA ने कंफर्म किया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस सालाना समिट के लिए 4-5 दिसंबर 2025 तक भारत का स्टेट विजिट करेंगे।

    राष्ट्रपति भवन में दावत का आयोजन 

    MEA के बयान के मुताबिक, प्रेसिडेंट पुतिन इस दौरे के दौरान पीएम मोदी से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु, रूसी प्रेसिडेंट की अगवानी करेंगी और उनके सम्मान में दावत का आयोजन करेंगी।

    MEA ने कहा कि आने वाला स्टेट विजिट भारत और रूस के नेताओं को आपसी रिश्तों में हुई तरक्की का रिव्यू करने, ‘स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ को मजबूत करने का विजन तय करने के साथ आपसी फायदे के रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर विचारों का लेन-देन करने का मौका देगा।

