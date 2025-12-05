पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन, पीएम मोदी के साथ आज द्विपक्षीय बातचीत करेंगे; कई अहम समझोतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे और सीधे प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एक निजी रात्रिभोज के लिए रवाना हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। वह 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 4 दिसंबर की शाम को दिल्ली पहुंचे। पुतिन की पिछली भारत यात्रा दिसंबर 2021 में हुई थी पुतिन की पिछली भारत यात्रा दिसंबर 2021 में हुई थी। इस राजकीय यात्रा के दौरान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे और आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका और भारत के बीच आई खटास के बाद पुतिन की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है।

यह द्विपक्षीय बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी मज़बूत होगी। व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया जैसे क्षेत्रों में विशेष रुचि है। यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में आई तीव्र गिरावट की पृष्ठभूमि में हो रही है।

महात्मा गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पुतिन पुतिन के मुख्य आधिकारिक कार्यक्रम शुक्रवार, 5 दिसंबर को होंगे, जिसकी शुरुआत सुबह 11:00 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के साथ बैठक से होगी। राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद, वे हैदराबाद हाउस जाएँगे , जहाँ अधिकांश राजनयिक चर्चाएं होंगी।

मोदी और पुतिन के बीच वार्षिक भारत-रूस शिखर वार्ता होगी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच वार्षिक भारत-रूस शिखर वार्ता शुक्रवार, 5 दिसंबर को हैदराबाद हाउस में होगी। उसी दिन बाद में, पुतिन रूसी सरकारी प्रसारक आरटी टीवी के नए भारत चैनल का शुभारंभ करेंगे।