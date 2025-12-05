पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन, पीएम मोदी के साथ आज द्विपक्षीय बातचीत करेंगे; कई अहम समझोतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे और सीधे प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एक निजी रात्रिभोज के लिए रवाना हुए।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। वह 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 4 दिसंबर की शाम को दिल्ली पहुंचे।
पुतिन की पिछली भारत यात्रा दिसंबर 2021 में हुई थी
पुतिन की पिछली भारत यात्रा दिसंबर 2021 में हुई थी। इस राजकीय यात्रा के दौरान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे और आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका और भारत के बीच आई खटास के बाद पुतिन की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है।
यह द्विपक्षीय बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी मज़बूत होगी। व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया जैसे क्षेत्रों में विशेष रुचि है। यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में आई तीव्र गिरावट की पृष्ठभूमि में हो रही है।
महात्मा गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पुतिन
पुतिन के मुख्य आधिकारिक कार्यक्रम शुक्रवार, 5 दिसंबर को होंगे, जिसकी शुरुआत सुबह 11:00 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के साथ बैठक से होगी। राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद, वे हैदराबाद हाउस जाएँगे , जहाँ अधिकांश राजनयिक चर्चाएं होंगी।
मोदी और पुतिन के बीच वार्षिक भारत-रूस शिखर वार्ता होगी
प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच वार्षिक भारत-रूस शिखर वार्ता शुक्रवार, 5 दिसंबर को हैदराबाद हाउस में होगी। उसी दिन बाद में, पुतिन रूसी सरकारी प्रसारक आरटी टीवी के नए भारत चैनल का शुभारंभ करेंगे।
पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे
पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, रूसी नेता शुक्रवार शाम को अपनी लगभग 28 घंटे की यात्रा समाप्त करते हुए भारत से प्रस्थान करेंगे।
बुरे दौर से गुजर रहे भारत-अमेरिका के रिश्ते
रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत-अमेरिका संबंध पिछले दो दशकों में संभवतः अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वाशिंगटन ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, जिसमें नई दिल्ली द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है।
मोदी-पुतिन वार्ता के बाद, दोनों पक्षों द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है, जिनमें से एक रूस में भारतीय श्रमिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और दूसरा रक्षा सहयोग के व्यापक ढांचे के तहत रसद सहायता पर होगा।
भारत का रूस के साथ बढ़ रहा व्यापार
समाचार एजेंसी के अनुसार, यह पता चला है कि व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत , फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, खाद्य उत्पाद और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में रूस को भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
