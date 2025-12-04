Language
    Putin India Visit: पुतिन के आते ही होगा विस्फोट... ईमेल भेजकर अजमेर दरगाह व कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:45 PM (IST)

    राजस्थान के अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने पर विस्फोट की बात कही गई थी। ...और पढ़ें

    अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान स्थित अजमेर दरगाह व जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को पुतिन के आते ही होगा विस्फोट, लिखा ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ईमेल प्रशासन की अधिकृत मेल आइडी पर प्राप्त हुआ था।

    मेल मिलने के बाद पुलिस व जिला प्रशासन ने इसकी जांच की तो सूचना झूठी पाई गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि ईमेल में लिखा था कि अजमेर, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, कलेक्ट्रेट कार्यालय और दरगाह में 4 आरडीएक्स आइईडी लगाए गए हैं। पुतिन के आते ही विस्फोट हो जाएगा।

    अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी

    बम से उड़ाने की धमकी की सूचना मिलते ही बम स्क्वायड टीम मौके पर पहुंची और दरगाह क्षेत्र से लेकर कलेक्ट्रेट आफिस तक गहन तलाशी शुरू की गई। हर एक संदिग्ध जगह की जांच सुरक्षा प्रोटोकाल के तहत की गई।

    जांच में धमकी झूठी पाई गई

    डाग स्क्वायड भी मौके पर ले जाया गया। जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मालूम हो कि कुछ दिन पहले अजमेर रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने गहन व सघन तलाशी अभियान चलाया था। तीन संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी था।