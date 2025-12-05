भारत दौरा खत्म कर रूस के लिए रवाना हुए पुतिन, इन अहम समझौतों पर बनी सहमति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के समापन के बाद दिल्ली से रवाना हो गए। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने उन्हें हवाई अड्डे पर विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हैदराबाद हाउस में हुई 23वीं भारत-रूस वार्षिक बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को सैन्य व रक्षा साझीदार सेआगे बढ़ाते हुए बहुआयामी बनाने की रूपरेखा रखी गई।

रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते तलाशने की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन आर्थिक व कृषि जैसे क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस रहेगा। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार, जल्द से जल्द एफटीए करने, एक दूसरे की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित श्रमिकों की आपूर्ति करने की सहमति जताई।

बैठक में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और चार घोषणाएं हुईं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को निर्बाध तेल-गैस की आपूर्ति का आश्वासन दिया जो संबंधों के प्रति सोच में आए बदलाव को बताता है। आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंचों से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार उठाई जाने वाली आवाज को पुतिन का समर्थन मिला। दोनों नेताओं ने विश्व बिरादरी से अपील की कि किसी भी तरह का आतंकवाद हो, उसके विरुद्ध जीरो-टालरेंस होना चाहिए।