    भारत दौरा खत्म कर रूस के लिए रवाना हुए पुतिन, इन अहम समझौतों पर बनी सहमति

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:05 PM (IST)

     रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के समापन के बाद दिल्ली से रवाना हो गए। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने उन्हें हवाई अड्डे पर ...और पढ़ें

    भारत दौरा खत्म कर रूस के लिए रवाना हुए पुतिन (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के समापन के बाद दिल्ली से रवाना हो गए। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने उन्हें हवाई अड्डे पर विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हैदराबाद हाउस में हुई 23वीं भारत-रूस वार्षिक बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को सैन्य व रक्षा साझीदार सेआगे बढ़ाते हुए बहुआयामी बनाने की रूपरेखा रखी गई।

    रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते तलाशने की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन आर्थिक व कृषि जैसे क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस रहेगा। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार, जल्द से जल्द एफटीए करने, एक दूसरे की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित श्रमिकों की आपूर्ति करने की सहमति जताई।

    बैठक में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और चार घोषणाएं हुईं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को निर्बाध तेल-गैस की आपूर्ति का आश्वासन दिया जो संबंधों के प्रति सोच में आए बदलाव को बताता है।

    आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंचों से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार उठाई जाने वाली आवाज को पुतिन का समर्थन मिला। दोनों नेताओं ने विश्व बिरादरी से अपील की कि किसी भी तरह का आतंकवाद हो, उसके विरुद्ध जीरो-टालरेंस होना चाहिए।

    वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत-रूस की 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात ने एक नई दिशा दिखाई है।

    अहम समझौते

    1. रूसी उद्योग की जरूरत के मुताबिक भारत से प्रशिक्षित कामगारों की होगी आपूर्ति

    2. गैर-कानूनी तौर पर श्रमिकों की आवाजाही पर रोकने में सहयोग करेंगे दोनों देश

    3. खाद्य उत्पादों की सुरक्षा व गुणवत्ता में सहयोग ताकि भारत का रूस को निर्यात बढ़े

    4. भारतीय कंपनी की तरफ से रूस में उर्वरक संयंत्र लगाने का रास्ता साफ

    महत्वपूर्ण घोषणाएं

    1. रूसी पर्यटकों को भारत 30 दिनों के लिए ई-वीजा देगा

    2. रूसी नागरिकों को समूह में पर्यटन वीजा देने की घोषणा

    3. वर्ष 2030 तक भारत-रूस आर्थिक सहयोग के तहत विशेष प्रोग्राम शुरू होगा