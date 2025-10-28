15 करोड़ का घोड़ा, 23 करोड़ की भैंस... पुष्कर मेले में पर्यटकों को लुभा रहे हैं ये अनमोल पशु

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के पुष्कर में हर साल लगने वाला पशु मेला पूरे भारत में मशहूर है। इस मेले में आपको सबसे महंगे पशु देखने को मिलेंगे। इस साल मेले में एक 15 करोड़ का घोड़ा और एक 23 करोड़ की एक भैंस भी शामिल है। इस मेले ने दुनियाभर के पर्यटकों का ध्यान खींचा है।

15 करोड़ के घोड़े शाहबाज की खासियत इस बार के पुष्कर पशु मेले में गैरी गिल का ढाई साल का घोड़ा शाहबाज मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस घोड़े की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है। गिल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "उनका ढाई साल का घोड़ा शाहबाज कई शो जीत चुका है। इस घोड़े का एक प्रतिष्ठित वंश से ताल्लुक है। उसकी कवरिंग फीस 2 लाख रुपये है और उसकी मांगी गई कीमत 15 करोड़ रुपये है। उन्हें अपने घोड़े के लिए 9 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव मिल चुके हैं।"इस घोड़े के प्रजनन पर ही 2 लाख रुपये का खर्च आता है।

23 करोड़ का अनमोल भैंसा शाहबाज घोड़े के अलावा पुष्कर मेले में एक भैंसा भी काफी चर्चे में है। इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ आंकी गई है। इस भैंसे के मालिक ने दावा किया है कि इसे राजसी ठाठ-बाट के साथ पाला गया है। भैंसे की खासियत बताते हुए मालिक ने कहा कि इसे हर रोज खास खाना दिया जाता है। इसके खाने में देसी घी, दूध और सूखे मेवे भी शामिल हैं।

अन्य पशु भी आकर्षण का केंद्र इस मेले में एक अन्य भैंसा भी शामिल है। राणा नाम के इस भैंसे की कीमत 25 लाख बताई गई है। इसका वजन 600 किलोग्राम है। एक बदल नाम का घोड़ा भी चर्चे में है, जो 285 घोड़ों का पिता है।

पुष्कर का पशु मेला पुष्कर मेला राजस्थान की पशुपालन परंपराओं का उत्सव है। इस बार 23 अक्टूबर से शुरू हुआ ये मेला 7 नवंबर तक चलने वाला है। इस मेले में इस साल भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। अब तक 3,021 पशुओं का पंजीकरण किया गया है।