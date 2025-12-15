पुणे: कोचिंग क्लास में खूनी वारदात, छात्र ने क्लासमेट का गला काटा; दर्दनाक मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे जिले के खेड तालुका स्थित राजगुरुनगर में सोमवार सुबह एक निजी कोचिंग क्लास में हुई चौंकाने वाली घटना ने इलाके को दहला दिया। दसवीं कक्षा के एक छात्र ने अपने ही क्लासमेट पर चाकू से हमला कर उसकी गर्दन काट दी। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतक छात्र की पहचान मृतक छात्र की पहचान पुष्कराज दिलीप शिंगाडे (निवासी राजगुरुनगर) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी प्रयाग सोमनाथ मांजरे (निवासी मांजरेवाड़ी) बताया जा रहा है। दोनों नाबालिग हैं और एक ही कोचिंग क्लास में पढ़ते थे।

वारदात की वजह प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना उस समय हुई जब शिक्षक पढ़ा रहे थे। अचानक आरोपी छात्र ने चाकू निकालकर पुष्कराज पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर वार किया। वारदात के बाद प्रयाग अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गया। हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों छात्रों के बीच किसी विवाद की जानकारी नहीं मिली है।

पुलिस कार्रवाई राजगुरुनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है और आरोपी की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी नाबालिग है, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।