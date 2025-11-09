'मर्डर से पहले 4 बार देखी दृश्यम फिल्म...', पत्नी की हत्या कर गढ़ी ऐसी कहानी; पुलिस भी रह गई दंग

Language
    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:25 PM (IST)

    महाराष्ट्र के पुणे में समीर जाधव नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अंजलि की हत्या कर दी। उसने हत्या को छिपाने के लिए फिल्म 'दृश्यम' से प्रेरणा ली और अफेयर की झूठी कहानी बनाई। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अंततः पकड़ा गया। समीर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    समीर और अंजलि से 2017 में शादी हुई थी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे से हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने बॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया। गैरेज चलाने वाले समीर जाधव ने अपनी पत्नी अंजलि की मौत की ऐसी कहानी गढ़ी कि सुनकर पुलिस भी दंग रह गई।

    पुणे के शिवाने इलाके में रहने वाले समीर जाधव ने ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया हुआ है और उसकी अंजलि से 2017 में शादी हुई थी। अंजलि भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। दोनों के दो बच्चे थे, जो तीसरी और पांचवीं में पढ़ते थे। समीर ने अपने बच्चों को दीवाली की छुट्टी में पैतृक गांव भेज दिया था।

    पत्नी की गला घोंटकर हत्या

    समीर ने एक गोदाम किराए पर लिया। इसके बाद अपनी पत्नी को गोदाम दिखाने के बहाने वहां ले गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। समीर ने पहले से ही वहां एक लोहे की भट्टी बना रखी थी। समीर ने अंजलि की लाश उसी भट्टी में जला दी और राख को पास की नदी में बहा दिया। हत्या के बाद असली खेल शुरू हुआ।

    समीर ने अपनी पत्नी के चरित्र को खराब करने के लिए उसके फोन से अपने एक दोस्त को आई लव यू मैसेज भेजा और फिर खुद की उस मैसेज का जवाब भी टाइप किया। इस तरह उसने अपनी पत्नी के कथित अफेयर की कहानी गढ़ी। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन गया और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

    पुलिस को चकमा देने की कोशिश

    पुलिस को चकमा देने के लिए वह बार-बार पुलिस स्टेशन जाता और अपनी पत्नी के बारे में पूछता। उसकी इसी हरकत से पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और समीर से भी पूछताछ शुरू की। उसके बयानों में मिले अंतर और टेक्निकल डेटा के आधार पर अंतत: पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की और पूरी पोल खुल गई।

    समीर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को सारी कहानी सुनाई। पहले पुलिस को शक था कि समीर ने अपनी पत्नी की बेवफाई से तंग आकर उसकी जान ली होगी। लेकिन समीर ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। उसने बताया कि वह खुद एक महिला के साथ रिश्ते में है और इसीलिए उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर उसके अफेयर की कहानी रची।

    समीर ने पुलिस से कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या से पहले दृश्यम फिल्म 4 बार देखी थी, जिससे कोई सबूत उसके खिलाफ इस्तेमाल न हो सके। पुलिस ने समीर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले को राजगढ़ पुलिस स्टेशन स्थानांतरित कर दिया गया है।