पुणे मेट्रो का जल्द होगा विस्तार, कैबिनेट ने 9,857.85 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी
पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के विस्तार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिस पर लगभग 9,857.85 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस विस्तार में लाइन 4 और 4A शामिल हैं, जो शहर के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेंगी। इससे पुणे का मेट्रो नेटवर्क 100 किमी से अधिक हो जाएगा और सार्वजनिक परिवहन सुगम होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक और बड़ी बढ़त मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 9,857.85 करोड़ रुपये है।
पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत लाइन 4 (खरडी–हडपसर–स्वरगेट–खड़कवासला) और लाइन 4A (नल स्टॉप–वारजे–माणिक बाग) को मंजूरी मिली है। लाइन 2A (वनज–चांदनी चौक) और लाइन 2B (रामवाड़ी–वाघोली/विट्ठलवाड़ी) को मंजूरी मिलने के बाद, दूसरे चरण के तहत मंजूर किया गया यह दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है।
28 एलिवेटेड स्टेशन जुड़ेंगे
पुणे के पब्लिक ट्रांजिट नेटवर्क में कुल मिलाकर 31.636 किलोमीटर और 28 एलिवेटेड स्टेशन जुड़ जाएंगे। लाइन 4 और 4A ईस्ट, साउथ और वेस्ट पुणे में आईटी हब, कमर्शियल जोन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रेजिडेंशियल क्लस्टर को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बाहरी बाइलेटरल/मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसियां मिलकर फंड करेंगी।
मौजूदा और मंजूर कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा
इस विस्तार को मौजूदा और मंजूर कॉरिडोर के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें खराडी बाईपास, लाइन 2 में नल स्टॉप और लाइन 1 में स्वर्गेट पर इंटरचेंज पॉइंट दिए गए हैं। यह हड़पसर रेलवे स्टेशन से भी जुड़ेगा, जिससे मेट्रो, रेल के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बनेगी।
ये रूट पुणे की सबसे ज्यादा भीड़ वाली सड़कों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो सोलापुर रोड, सिंहगढ़ रोड और मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जैसे बड़े इलाकों से होकर गुजरेंगे। इस नई मंजूरी के साथ पुणे मेट्रो का नेटवर्क 100 किमी. के माइलस्टोन से आगे बढ़ जाएगा।
