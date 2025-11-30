पुणे में एक आदमी ने गर्लफ्रेंड की हत्या की, फिर सुसाइड कर लिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे में एक आदमी ने कथित तौर पर एक छोटे से झगड़े में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और फिर सुसाइड कर लिया। 20 साल की महिला की पहचान दिव्या निगोत और आदमी की पहचान बीड जिले के 21 साल के गणेश काले के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि दोनों पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में काम करते थे। आदमी टेक्नीशियन था, जबकि महिला उसी क्लिनिक में नर्स थी। दिव्या के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

सर्च ऑपरेशन के दौरान, दिव्या की बॉडी संगमवाड़ी इलाके में आदमी के घर पर मिली। आदमी की बॉडी तालेगांव रेलवे ट्रैक के पास मिली। दिव्या की नाक और चेहरे पर हमले के निशान हैं। पुलिस ने बताया कि बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच चल रही है।