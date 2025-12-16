Language
    बंगाल-राजस्थान-गोवा की मसौदा मतदाता सूचियों का प्रकाशन आज, राजनीतिक दलों को सौंपी जाएगी हार्ड कॉपी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    चुनाव आयोग आज बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की मसौदा मतदाता सूचियां प्रकाशित करेगा। मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को हार्ड कॉपी उपलब्ध क ...और पढ़ें

    बंगाल-राजस्थान-गोवा की मसौदा मतदाता सूचियों का प्रकाशन आज (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत मंगलवार को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की मसौदा मतदाता सूचियां मंगलवार को प्रकाशित की जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) और जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को इन मसौदा सूचियों की हार्ड कापी उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही इन सूचियों का प्रकाशन सीईओ और डीईओ वेबसाइटों पर भी होगा।

    किन-किन राज्यों में कार्यक्रमों को किया गया संबोधित?

    गैरहाजिर, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी सीईओ और डीईओ वेबसाइटों पर अपलोड की जाएंगी। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के सीईओ के आग्रह पर एसआइआर की समयसीमा बढ़ा दी थी।

    गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कार्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है। इन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में गणना की अवधि पिछले गुरुवार को समाप्त होनी थी और मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी।

