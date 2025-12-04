मुंबई के कॉलेज में बुर्का-नकाब प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन, छह छात्राओं पर केस

पीटीआई, मुंबई। मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र के एक शैक्षणिक संस्थान में बुर्का-नकाब प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए छह छात्राओं पर मामला दर्ज किया गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि यह कार्रवाई तब की गई जब सूचना मिली कि कुछ महिलाएं विवेक विद्यालय और जूनियर कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी हैं, क्योंकि प्रबंधन ने कक्षाओं के अंदर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था।