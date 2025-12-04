मुंबई के कॉलेज में बुर्का-नकाब प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन, छह छात्राओं पर केस
मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र के एक शैक्षणिक संस्थान में बुर्का-नकाब प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए छह छात्राओं पर मामला दर्ज किया गया है। प्रदर्श ...और पढ़ें
पीटीआई, मुंबई। मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र के एक शैक्षणिक संस्थान में बुर्का-नकाब प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए छह छात्राओं पर मामला दर्ज किया गया है।
एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि यह कार्रवाई तब की गई जब सूचना मिली कि कुछ महिलाएं विवेक विद्यालय और जूनियर कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी हैं, क्योंकि प्रबंधन ने कक्षाओं के अंदर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
उन्होंने कहा, ''वे बिना पुलिस की अनुमति के प्रदर्शन कर रही थीं। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ भी बहस की, जिन्होंने उनसे आंदोलन समाप्त करने के लिए कहा।
अवैध सभा के लिए हमने छह छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से तीन की पहचान नहीं हो पाई है।'' प्रदर्शन का एक वीडियो दिनभर इंटरनेट मीडिया पर वायरल रहा।
