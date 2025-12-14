​​​​​पत्नी की हत्या केस में सलाखों के पीछे प्रोफेसर, एकाग्रता-संयम से जो हासिल किया आक्रामक रवैये से खोया

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अंग्रेजी में एमए, एमबीए, पीएचडी और एडवांस डिप्लोमा इन लेबर लॉ। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का लंबा अनुभव। प्रोफेसर भारत भूषण (बीबी) गोयल ने एकाग्रता, धैर्य और संयम से यह सब कुछ तो हासिल किया, लेकिन अपने आक्रामक रवैये के कारण प्रोफेसर पत्नी सीमा गोयल को मौत के घाट उतारकर जीवन बर्बाद कर लिया। अभी तक की जांच में यही सामने आया है।

26 वर्षों का साथ मिटा दिया। नीट क्वालीफाइड बेटी भी कह रही है कि मम्मी-पापा में अकसर झगड़ा होता था। पहली पत्नी से शादी के कुछ दिन बाद रिश्ता टूटने का कारण भी आक्रामक रवैया ही बताया जा रहा है। प्रोफेसर अब न्यायिक हिरासत में है और बार-बार यही कह रहा है कि उसने पत्नी को नहीं मारा। अब सिलसिलेवार समझते हैं रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने की पूरी कहानी...

पहली शादी से दूसरी पत्नी की हत्या तक की कहानी पहली शादी चली 20 दिन: यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर बीबी गोयल की पहली शादी 20 दिन ही चल पाई थी। प्रोफेसर पर पहली पत्नी से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। 1995 में दूसरी शादी प्रोफेसर सीमा गोयल से की। शादी के कुछ दिन बाद से हीदोनों में हर रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहा था। बेटी भी दोनों के लड़ाई-झगड़े से परेशान थी।

दूसरी पत्नी को उतारा मौत के घाट: 26 वर्ष तक चले विवाहित जीवन में खींचतान इतनी बढ़ी कि 4 नवंबर 2021 को दीवाली की रात बीबी गोयल ने सीमा गोयल के हाथ-पैर बांधकर मार दिया था। पुलिस के आने से पहले ही पड़ोसियों की मदद से सीमा गोयल को अस्पताल ले गया। डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में क्राइम सीन देखकर आशंका पैदा हुई।

पुलिस को झूठी कहानी सुनाई: हत्या की वारदात को बीबी गोयल ने लूट के इरादे से की गई वारदात दिखाने की कोशिश की। पुलिस को झूठी कहानी सुनाई कि वह खाना खाने के बाद छत पर गया था। इसी दौरान लुटेरों ने उसकी पत्नी को बांधकर लूटपाट की और फरार हो गए। पुलिस को कोई गवाह नहीं मिला।

पुलिस को उलझाता रहा : बीबी गोयल पुलिस को उलझाता रहा। इतना ही नहीं, उसने लूटपाट की घटना बताने के लिए रसोई की जाली को काट दिया था। घर को बाहर से ताला लगा दिया और अलमारी के कपड़े बिखेर दिए। हत्या के बाद उसने ही शोर मचाया। पड़ोसियों की मदद से बाहर से ताला खोला और मृत पत्नी को अस्पताल ले गया।

चाल साल तक कुछ नहीं बताया: पुलिस को मौके पर न तो कोई गवाह मिला और न ही कोई सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी। शक के आधार पर 15-20 बार पूछताछ की, लेकिन वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और इसमें चार साल बीत गए।

वो बिंदु जिनकी वजह से शक गहराया -आसपास के लोगों ने घर के अंदर और बाहर आते जाते किसी को नहीं देखा था।

-बीबी गोयल ने पुलिस को बताया कि लुटेरे घर को ताला लगाकर चाबी भी ले गए। उसने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला। बेटी ने बताया कि डुप्लीकेट चाबी नहीं थी।

-अलमारी से सामान तो बिखरा था, लेकिन वहां से गहने या कोई सामान चोरी नहीं हुआ था।

-फोरेंसिक जांच में सामने आया कि रसोई की जाली अंदर से काटी गई थी और बाहर उस पर किसी के फिंगर प्रिंट नहीं थे। गिरफ्तारी से लेकर न्यायिक हिरासत भेजे जाने तक 8 दिसंबर 2025 को गिरफ्तारी : पुलिस ने आठ दिसंबर को बीबी गोयल को घर के बाहर से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी ब्रेन मैपिंग और अन्य फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक टेस्ट के आधार पर हुई। सूत्रों के अनुसार, इन टेस्ट से पता चला कि गोयल को हत्या और उससे जुड़ी घटनाओं की अनुभवात्मक यादें हैं। गोयल ने इन परीक्षणों के लिए खुद सहमति दी थी। नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए भी हामी भरी थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से यह टेस्ट नहीं हो सका।

पांच दिन रहा रिमांड पर, नहीं कबूला गुनाह : गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बीबी गोयल को कोर्ट में पेश कर तीन दिन का रिमांड हासिल किया। रिमांड खत्म होने पर जब कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने कहा कि पूछताछ में सहयोग नहीं किया। सीमा गोयल के मोबाइल फोन और जाली काटने वाले कटर के बारे में पूछताछ करनी है।

गोयल के वकील ने दलील दी कि तीन दिन में सिर्फ 10 मिनट ही पूछताछ की गई। अब आगे रिमांड हासिल कर क्या होगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिमांड अवधि दो दिन बढ़ाई। रिमांड के दौरान बीबी गोयल ने हत्या करने की बात नहीं कबूली। शनिवार को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बेटी बोली-मां से झगड़ता था : बीबी गोयल के रिमांड के दौरान उसकी बेटी भी पुलिस पूछताछ में शामिल हुई। उसने बताया कि मम्मी-पापा में अकसर झगड़ा होता था। दीवाली के दिन भी दोनों में बहस हुई थी, हालांकि वह उस समय वह घर पर मौजूद नहीं थी।