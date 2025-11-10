'रजिस्टर्ड नहीं तो फंडिंग कैसे?' प्रियांक खरगे ने फिर उठाया RSS पर सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियांक खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दान प्राप्त करने के तरीके पर सवाल उठाए और धन जुटाने की प्रक्रिया पर और स्पष्टीकरण मांगा।

उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी कि यह संगठन पूरी तरह से अपने स्वयंसेवकों के योगदान पर चलता है।

प्रियांक खरगे ने RSS की फंडिंग पर उठाए सवाल

प्रियांक खरगे ने आगे लिखा भागवत ने कहा है कि आरएसएस अपने स्वयंसेवकों द्वारा दिए गए दान के माध्यम से काम करता है। हालांकि, इस दावे को लेकर कई जायज सवाल उठते हैं। उन्होंने पूछा कि ये स्वयंसेवक कौन हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है, उनके दान का पैमाना और प्रकृति क्या है और किन माध्यमों से धन एकत्र किया जाता है।