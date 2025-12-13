'सिर्फ सहानुभूति के आधार पर कानून के सिद्धांतों को दरकिनार नहीं किया जा सकता', इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मोटर वाहन अधिनियिम के तहत जिम्मेदारी भरोसेमंद सुबूतों से साबित होनी चाहिए। सिर्फ सहानुभूति के आधार पर कानून के सिद्धांतों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

यह टिप्पणी जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने की, जिसने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट ने शिमोगा में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक आदेश को बरकरार रखा था, जिसने अगस्त, 2013 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए दो मोटरसाइकिल सवार लोगों के कानूनी प्रतिनिधियों की दावा याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल को कथित तौर पर तेज रफ्तार कैंटर लारी ने टक्कर मार दी थी।