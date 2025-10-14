पहाड़ा न सुना पाने पर प्रिंसिपल ने की बच्चे की पिटाई, मां ने CM हेल्पलाइन पर कर दी शिकायत
दिल्ली: इटावा के एक स्कूल में पहाड़ा न सुना पाने पर प्रिंसिपल ने एक बच्चे को पीटा। बच्चे की मां ने शरीर पर चोट के निशान देखकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की। पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बच्चे के पिता ने बताया कि पहाड़ा गलत होने पर प्रिंसिपल ने बच्चे को पीटा था, जिसके बाद उसे बुखार आ गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पहली कक्षा के छात्र के पहाड़ा न सुना पाने पर प्राचार्य ने उसे प्लास्टिक की स्टिक से पीटा। पिटाई व डर से बच्चा बीमार हो गया। बच्चे ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन मां ने उसके शरीर पर चोट के निशान देख कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की।
पहाड़ा न सुनाने पर प्रिंसिपल ने पीटा
इस मामले में पुलिस ने प्राचार्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।जानकारी के मुताबिक घटना इटावा स्थित मदर्स लेप इंटरनेशनल स्कूल की है। बच्चे के पिता रूपसिंह सोलंकी ने बताया कि शनिवार को बेटे से स्कूल में दो का पहाड़ा पूछा गया था।सही जवाब न दे पाने पर प्राचार्य शशि ठाकुर ने गुस्से में उसकी पिटाई कर दी।
मां ने CM हेल्पलाइन में की शिकायत
मारपीट के बाद बेटे को रात में बुखार आ गया था, लेकिन डर के कारण उसने घर पर कुछ नहीं बताया। घर पहुंचने पर जब बच्चे की मां ने उसके कपड़े बदले, तो उसकी जांघों और चेहरे पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने प्राचार्य शशि ठाकुर के खिलाफ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 75, 82 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
