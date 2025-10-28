Language
    प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में बवाल, प्राचार्य पर छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप; जमकर हुआ प्रदर्शन

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:08 PM (IST)

    रीवा के प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में एनएसयूआई ने प्राचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्राचार्य पर महिला स्टाफ और छात्राओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। छात्राओं ने एसडीएम के सामने मोबाइल चेक करने और धमकी देने जैसे आरोप लगाए। कॉलेज में कमरा नंबर 6 में बेड मिलने से हड़कंप मच गया। एनएसयूआई ने आर्थिक अनियमितता का भी आरोप लगाया और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

    छात्रों ने इसे कॉलेज में हो रही अनैतिक गतिविधियों का प्रमाण बताया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शहर के रीवा रोड स्थित प्रधानमंत्री एक्सीलेंस डिग्री कॉलेज सोमवार को छात्रों के आक्रोश का केंद्र बन गया। छात्र नेता आनंद पांडेय के नेतृत्व में एनएसयूआई ने दोपहर 1 बजे से कॉलेज गेट पर प्राचार्य के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्राचार्य द्वारा महिला स्टाफ और छात्राओं से लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है।

    मौके पर पहुंचे एसडीएम राहुल सिलाडिया, सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान और टीआई कोलगवां सुदीप सोनी ने स्थिति को संभाला। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कमरा नंबर 6 का ताला खुलवाया, जहां बेड मिलने पर हड़कंप मच गया। छात्रों ने इसे कॉलेज में हो रही अनैतिक गतिविधियों का प्रमाण बताया और तत्काल जांच की मांग की।

    छात्राओं ने एसडीएम के सामने लगाए आरोप

    प्रदर्शन के दौरान महिला छात्राओं ने एसडीएम के सामने खुलकर आरोप लगाए। छात्राओं ने बताया कि प्राचार्य मोबाइल चेक करते हैं, बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल पूछते हैं और धमकी देते हैं कि घर में शिकायत कर देंगे। कई छात्राओं ने कहा कि कॉलेज परिसर में सुरक्षा और सम्मान का माहौल नहीं बचा है।

    प्राचार्य पर पहले भी महिला स्टाफ ने राज्य महिला आयोग भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी। 26 जून 2025 को आयोग ने पत्र क्रमांक 12141/2025 के माध्यम से यह शिकायत उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित की थी। हालाँकि अब तक किसी ठोस कार्यवाही का अभाव छात्रों के गुस्से का कारण बना हुआ है।

    आर्थिक अनियमितता की भी शिकायत

    एनएसयूआई ने कॉलेज प्रबंधन पर पद के दुरुपयोग और आर्थिक गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्राचार्य ने योग्य कर्मचारियों को हटाकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया और बस शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। छात्र संगठन का कहना है कि कॉलेज का शैक्षणिक माहौल पूरी तरह प्रभावित हो चुका है।

    रैली और आंदोलन की चेतावनी

    एनएसयूआई ने मांग की है कि प्राचार्य को तत्काल पद से हटाकर जिला स्तर पर स्वतंत्र जांच समिति गठित की जाए। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा एनएसयूआई ने 28 अक्टूबर को चार पहिया वाहन रैली और धरना प्रदर्शन की घोषणा की है।