अमेरिका के तीन दिन के दौरे पर रहेंगे PM मोदी, Quad leader Summit में लेंगे हिस्सा; पढ़ें US यात्रा का पूरा कार्यक्रम

न्यूयॉर्क में प्रधान मंत्री का पहला कार्यक्रम लॉन्ग आइलैंड के नासाउ कोलिजीयम में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एक प्रवासी कार्यक्रम होगा, जहां वह भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे। इस आयोजन से भारत और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच मजबूत संबंध मजबूत होने की उम्मीद है, जो अमेरिका-भारत संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Prime Minister Narendra Modi will be visiting the United States of America during 21-23 September 2024. During the visit, Prime Minister will take part in the fourth Quad Leaders' Summit in Wilmington, Delaware, which is being hosted by the President of the United States of…