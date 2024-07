Parliament Session 2024: लोकसभा में अनुराग ठाकुर के बयान के पीएम मोदी भी हुए मुरीद, बोले- 'सबको सुनना चाहिए'

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुराग ठाकुर मंगलवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस और आपातकाल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जिनको अपनी जाति नहीं पता है वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इस पर निचली सदन में जमकर बवाल हुआ।

अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद कन्नौज के सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और ठाकुर के बीच जमकर बहस देखने को मिली। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि अनुराग ठाकुर सदन में किसी की जाति के बारे में कैसे बात कर सकते हैं।

#WATCH | Delhi: On BJP MP Anurag Thakur's remarks in the Lok Sabha, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "...Once I went to a temple, some didn't want me to perform havan and puja...I will never forget that day when CM's house was cleaned with Ganga water...now you want to… pic.twitter.com/YZgtCCwTVh— ANI (@ANI) July 31, 2024