Video: जीत के बाद रोहित शर्मा खास अंदाज में क्यों लेने गए थे ट्रॉफी, पीएम मोदी को खुद बताया

पीएम मोदी से बातचीत के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, "मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमें आपसे मिलने का मौका दिया और अहमदाबाद में हमारे मैच के दौरान आप वहां भी आए थे, मैं मानता हूं कि वह समय उतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हम आज इस खुशी के मौके पर आपसे मिल पाए।"

द्रविड़ ने आगे कहा, "मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रोहित और इन सभी लड़कों ने जो जुझारूपन और जो कभी हार न मानने वाला रवैया दिखाया है, वह बहुत मायने रखता है। इसका श्रेय सभी खिलाड़ियों को जाता है। सभी ने विश्व कप जीतने के लिए बहुत मेहनत की है। यह बहुत खुशी की बात है कि इन लड़कों ने युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है।"

इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, "हम सभी ने इसके लिए बहुत इंतजार किया था, इसके लिए बहुत मेहनत की थी। कई बार हम विश्व कप जीतने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन इस बार सभी की वजह से हम यह हासिल कर पाए।"

#WATCH | During his interaction with PM Modi, Team India captain Rohit Sharma said, "...we all had waited a lot for this, worked very hard for this. Many times we came very close to winning the World Cup, but we could not move forward, but this time because of everyone we were… pic.twitter.com/h6uwlOaLnC— ANI (@ANI) July 5, 2024