चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने के पी शर्मा ओली, पीएम मोदी ने बधाई में दिया खास मैसेज

पीटीआई, नई दिल्ली। केपी शर्मा ओली ने आज चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार को नेपाल का प्रधान मंत्री नियुक्त किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी और कहा कि वह दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हैं।

ओली को बधाई देते हुए, मोदी ने एक्स पर कहा, 'दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे संबंधों को और मजबूत करने और हमारे लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हमारे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और विस्तारित करने के लिए हम मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।'

Congratulations @kpsharmaoli on your appointment as the Prime Minister of Nepal. Look forward to working closely to further strengthen the deep bonds of friendship between our two countries and to further expand our mutually beneficial cooperation for the progress and prosperity…