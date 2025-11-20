क्या है Presidential Reference का मामला, कहां से शुरू हुआ विवाद? राष्ट्रपति ने पूछे थे ये 14 सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Presidential Reference: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपना फैसला सुनाया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पूछा था कि क्या कोई संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय कर सकती है।

दरअसल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तय किया गया है। यह एक प्रकार की विशेष प्रक्रिया होती है। इसके तहत राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय से किसी कानून या किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर सलाह मांगने का अधिकार रखते हैं।

प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है? आसान भाषा में समझें, तो जब सरकार को किसी कानून मुद्दे, जनहित से जुड़े किसी बड़े सवाल या राज्यों और केंद्र के बीच किसी विवाद को लेकर कोई भी संदेह होता है, तो वह प्रेसिडेंसियल रेफरेंस का सहारा लेती है। इसका सीधा मतलब है कि वैसे मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है, जहां उस पर विचार किया जाता है और फिर कोर्ट अपनी राय राष्ट्रपति को भेज देता है।

चूंकि सरकार संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के नाम पर काम करती है, ऐसे में मामला पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यहां से राष्ट्रपति हस्ताक्षर और मुहर के साथ सवालों को सुप्रीम कोर्ट के पास विचार लिए भेज देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रेसिडेंसियल रेफरेंस कहा जाता है।

क्या है अनुच्छेद 143? भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि अगर कोई ऐसा सवाल है, जो देश के लिए अहम हो; तथा वह कानून से जुड़ा हो, तो वह सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रेसिडेंसियल रेफरेंस कहा जाता है।





वहीं, संविधान का अनुच्छेद 143(2) यह अधिकार देता है कि भारत के राष्ट्रपति कुछ ऐसे विवादों को भी सुप्रीम कोर्ट के पास राय के लिए भेज सकते हैं, जो अनुच्छेद 131 के प्रावधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।

तमिलनाडु राज्यपाल विवाद से आया प्रेसिडेंसियल रेफरेंस का मुद्दा गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल आरएन रवि से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल के महीने में अहम फैसला सुनाया। अपने निर्णय में न्यायालय ने सदन से पारित बिलों पर मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों को तीन महीने की अधिकतम अवधि निर्धारित की थी।

इस फैसले में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने कहा था कि जब राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को उस तारीख से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने फैसले पर जताई थी चिंता इसके बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन मानते हुए चिंता जताई और सर्वोच्च न्यायालय से 14 सवालों पर सलाह भी मांगी कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं।