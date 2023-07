राष्ट्रपति मुर्मु कल दो दिवसीय विजिटर सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन, अलग-अलग क्षेत्र के लोग होंगे पुरस्कृत

Visitors conference 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कल से शुरू होने वाले दो दिवसीय विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 10 और 11 जुलाई को होने वाले दो दिवसीय इस सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रपति भवन ही करेगा। सम्मेलन की शुरुआत सोमवार को राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण से होगी। राष्ट्रपति मुर्मु इनोवेशन रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट श्रेणियों में विजिटर अवार्ड्स 2021 प्रदान करेंगी।

नई दिल्ली, एएनआई। Visitors conference 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सोमवार को राष्ट्रपति भवन में दो दिवसीय विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 10 और 11 जुलाई को होने वाले दो दिवसीय इस सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रपति भवन ही करेगा। विजिटर अवार्ड्स 2021 देंगी राष्ट्रपति सम्मेलन की शुरुआत सोमवार को राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण से होगी। मुर्मु 'इनोवेशन', 'रिसर्च' और 'टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट' श्रेणियों में विजिटर अवार्ड्स 2021 प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति ही 162 केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों की विजिटर हैं। सम्मेलन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। कई विषयों पर होगा विचार 11 जुलाई को पांच अलग-अलग समूह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 को साकार करने में योगदान जैसे उप-विषयों पर विचार-मंथन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रयास और जी-20, अनुसंधान योगदान और मान्यताएं, विविधता, समानता, समावेशिता और कल्याण, अमृत काल की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। समापन सत्र में विचार-विमर्श के नतीजे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। इन कार्यों के चलते मिलेगा पुरस्कार 'इनोवेशन' के लिए विजिटर अवार्ड स्वदेशी चार्ज पिक-अप पैनल विकसित करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के स्कूल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज के प्रोफेसर वेंकटेश सिंह को प्रदान किया जाएगा।

'भौतिक विज्ञान में अनुसंधान' के लिए विजिटर पुरस्कार नरम पदार्थ और तरल क्रिस्टल में उनके काम के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिजिक्स के प्रोफेसर सुरजीत धारा को प्रदान किया जाएगा।

डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के प्रोफेसर मोहम्मद लतीफ खान को वन जैव विविधता को समझने, आरईटी (दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त) पौधों की प्रजातियों के पुनर्जनन और वनों की खतरे की स्थिति के आकलन में उनके योगदान के लिए 'जैविक विज्ञान में अनुसंधान' के लिए विजिटर पुरस्कार दिया जाएगा।

'प्रौद्योगिकी विकास' के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिजिक्स के प्रोफेसर केसी जेम्स राजू को विजिटर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

