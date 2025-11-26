Language
    संविधान दिवस पर आज संसद में होगा भव्य आयोजन, राष्‍ट्रपति मुर्मु करेंगी अध्यक्षता

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:53 AM (IST)

    संविधान दिवस के मौके पर आज संसद भवन परिसर के एतिहासिक सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 11:00 बजे शुरू होगा, जिसमें देश के शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्म करेंगी।

    संविधान दिवस पर आज संसद में होगा भव्य आयोजन, राष्‍ट्रपति मुर्मु करेंगी अध्यक्षता (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, नई दिल्ली। संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को संसद के केंद्रीय हाल में भव्य आयोजन होगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री व संसद सदस्य भी मौजूद रहेंगे।

    राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष सभा को करेंगे संबोधित

    गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में सरकार 2015 से संविधान दिवस मना रही है। संविधान के कुछ प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था, लेकिन अन्य प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, जब भारत एक गणराज्य बना।

    संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से एक बयान में बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के संबोधन के बाद लोकसभा अध्यक्ष और उप राष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर नौ भाषाओं में तैयार संविधान का भी डिजिटल लोकार्पण होगा।

    नौ भाषाओं में तैयार संविधान का लोकार्पण

    केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने इसे तैयार कराया है। संविधान को मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोड़ो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया भाषाओं में तैयार कराया गया है।

    कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोग राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। इस अवसर पर देशभर में सभी केंद्रीय मंत्रालय, उनके अधिनस्थ और संबंधित कार्यालय, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें और स्थानिय निकाय भी तमाम कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

    आयोजन में नागरिकों को भी शामिल होने का अवसर

    इस आयोजन में नागरिकों को भी शामिल होने का अवसर दिया गया है। इसके तहत प्रस्तावना का पाठ करने के लिए वे माईजीओवी डाट इन और कॉन्स्टीट्यूशन75 डाट काम पर लाग-इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' के तहत आनलाइन क्विज और ब्लाग या निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराने की भी योजना है।