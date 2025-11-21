राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने तिरुपति मंदिर में की पूजा-अर्चना, ध्वजस्तंभम पर की प्रार्थना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति ने तिरुमला मंदिर के महाद्वारम जाने से पहले श्री वराह स्वामी मंदिर में दर्शन किए, जहां तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष बीआर नायडू और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

मंदिर निकाय की ओर से कहा गया है, ''राष्ट्रपति ने अपने परिवार और दल के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पहाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की।'' पुजारियों के साथ राष्ट्रपति ने महाद्वारम में प्रवेश किया और ध्वजस्तंभम पर पूजा-अर्चना की। आंध्र प्रदेश के धर्मस्व मंत्री ए रामनारायण रेड्डी और अन्य राष्ट्रपति के साथ दर्शन के लिए गए।