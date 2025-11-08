राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना, अंगोला और बोत्सवाना का करेंगी दौरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शनिवार को अंगोला और बोत्सवाना की छह दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना हो गईं। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली राजकीय यात्रा है।

यात्रा के पहले चरण में, मुर्मु अंगोला की राजधानी लुआंडा पहुंचेंगी और 8 से 11 नवंबर के बीच उच्च स्तरीय बैठकें करेंगी। वह अपने अंगोलाई समकक्ष जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। उनका अंगोला की संसद को संबोधित करने तथा भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है।