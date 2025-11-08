Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना, अंगोला और बोत्सवाना का करेंगी दौरा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:30 PM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो चुकी हैं, जिसके दौरान वे अंगोला और बोत्सवाना का दौरा करेंगी। अंगोला में वे राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। बोत्सवाना में वे राष्ट्रपति से मिलेंगी और व्यापारिक समुदाय के साथ चर्चा करेंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु। (X-@rashtrapatibhvn)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शनिवार को अंगोला और बोत्सवाना की छह दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना हो गईं। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली राजकीय यात्रा है।

    यात्रा के पहले चरण में, मुर्मु अंगोला की राजधानी लुआंडा पहुंचेंगी और 8 से 11 नवंबर के बीच उच्च स्तरीय बैठकें करेंगी। वह अपने अंगोलाई समकक्ष जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। उनका अंगोला की संसद को संबोधित करने तथा भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत और अंगोला इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। राष्ट्रपति 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना की राजधानी गबोरोन में रहेंगी। बोत्सवाना में राष्ट्रपति अपने समकक्ष ड्यूमा गिदोन बोको से मुलाकात करेंगी और गबोरोन में नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगी।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)