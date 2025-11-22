आंध्र प्रदेश में सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, चंद्रबाबू ने किया उनका स्वागत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि पूज्य आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई बाबा ने लाखों लोगों को सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने शनिवार को कहा कि सत्य साई बाबा ने इस विश्वास का प्रचार किया कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा ने इस विश्वास पर जोर दिया कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उन्होंने आध्यात्मिकता को नि:स्वार्थ सेवा और व्यक्तिगत परिवर्तन से जोड़ा। साई बाबा ने लाखों लोगों को सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रपति के अनुसार, उन्होंने अपने अनुयायियों से आध्यात्मिकता को लोक कल्याण के साथ जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि इतने सारे देशों में उनके भक्त वंचितों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा का संदेश है कि सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, सदैव मदद करो और कभी किसी को चोट न पहुंचाओ।