कश्मीर घाटी में एलओसी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार चिनार कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला को यूवाइएसएम से पुरस्कृत किया गया। उनके अतिरिक्त कुमाऊं रेजीमेंट की 3 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल राम चंदर तिवारी और पंजाब रेजीमेंट हेडक्वाटर्स की 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल अ¨नदय सेनगुप्ता को भी यूवाइएसएम प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत अन्य शीर्ष गणमान्य लोगों ने समारोह में शिरकत की।

राष्ट्रपति ने 84 सैन्य अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक से किया सम्मानित, पीएम मोदी भी समारोह में हुए शामिल

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को सशस्त्र सेना एवं भारतीय तट रक्षक बल के 84 उव सैन्य अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान असाधारण क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए 52 को अति विशिष्ट सेवा पदक (एवीएसएम), एक को बार एवीएसएम, तीन को उत्तम युद्ध सेवा मेडल ( यूवाइएसएम) और 28 को परम विशिष्ट सेवा पदक (पीवीएसएम) से पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। कश्मीर घाटी में एलओसी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार चिनार कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला को यूवाइएसएम से पुरस्कृत किया गया। उनके अतिरिक्त कुमाऊं रेजीमेंट की 3 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल राम चंदर तिवारी और पंजाब रेजीमेंट हेडक्वाटर्स की 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल अ¨नदय सेनगुप्ता को भी यूवाइएसएम प्रदान किया गया। सेवानिवृत्त मेजर जनरल के. नारायणन को बार टू अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने वालों में सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल आलोक कक्कड़, इंजीनियर कोर के विद्यार्थी मेजर जनरल संजय कुमार, नौसेना के वाइस एडमिरल दीपक कपूर, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा और इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल रहे। राष्ट्रपति भवन ने समारोह की तस्वीरों को ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत अन्य शीर्ष गणमान्य लोगों ने समारोह में शिरकत की।

Edited By: Narender Sanwariya