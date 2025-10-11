तीन दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, द्वारकाधीश के किए दर्शन, बेटी के साथ की पूजा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन किए और भगवान की पूजा-अर्चना की। उन्होंने भारतवासियों की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें उपहार भेंट किए गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भगवान द्वारकाधीश में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज द्वारका का भ्रमण किया। राष्ट्रपति ने द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के चरणों में शीश नवाया और इस दिव्य दर्शन से धन्य महसूस किया। राष्ट्रपति ने शास्त्रीय विधि-विधान से भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों की पूजा करके अपनी संतुष्टि भी व्यक्त की।
इस धार्मिक यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान श्री द्वारकाधीश के समक्ष भारतवासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए भावभीनी प्रार्थना की। राष्ट्रपति के साथ उनकी पुत्री मुर्मू और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इन पवित्र क्षणों में शामिल हुए।
राष्ट्रपति मुर्मू का हुआ गर्मजोशी से स्वागत
राष्ट्रपति के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनका स्वागत करने वाले गणमान्य व्यक्तियों में पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा, जिला कलेक्टर राजेश तन्ना, रेंज आईजी अशोक कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक जयराज सिंह वाला, प्रांतीय अधिकारी अमोल अवाते और प्रशासक एवं उप कलेक्टर हिमांशु चौहान शामिल थे।
उपहार भी भेंट किए गए
इन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और उन्हें विभिन्न उपहार भेंट किए। इन उपहारों में एक पगड़ी, द्वारका मंदिर की एक प्रतिकृति और पुष्प शामिल थे। इसके साथ ही, राष्ट्रपति को तुलसी से बनी अनुग्रहम अगरबत्ती, स्वर्ण-जड़ित द्वारकाधीश की मूर्ति और प्रसाद भेंट किया गया।
पूरे दौरे के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान द्वारकाधीश में अपनी अटूट आस्था व्यक्त की। यह दौरा राज्य के धार्मिक और राजनीतिक हलकों के लिए महत्वपूर्ण रहा, जहां राष्ट्रपति ने आध्यात्मिक अनुभूति के साथ-साथ देशवासियों के लिए प्रार्थना करके स्वयं को धन्य महसूस किया।
