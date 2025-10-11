Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, द्वारकाधीश के किए दर्शन, बेटी के साथ की पूजा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Prathapsingh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:05 PM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन किए और भगवान की पूजा-अर्चना की। उन्होंने भारतवासियों की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें उपहार भेंट किए गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भगवान द्वारकाधीश में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की।

    prefferd source google
    Hero Image

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज द्वारका का भ्रमण किया। राष्ट्रपति ने द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के चरणों में शीश नवाया और इस दिव्य दर्शन से धन्य महसूस किया। राष्ट्रपति ने शास्त्रीय विधि-विधान से भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों की पूजा करके अपनी संतुष्टि भी व्यक्त की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस धार्मिक यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान श्री द्वारकाधीश के समक्ष भारतवासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए भावभीनी प्रार्थना की। राष्ट्रपति के साथ उनकी पुत्री मुर्मू और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इन पवित्र क्षणों में शामिल हुए।

    राष्ट्रपति मुर्मू का हुआ गर्मजोशी से स्वागत

    राष्ट्रपति के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनका स्वागत करने वाले गणमान्य व्यक्तियों में पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा, जिला कलेक्टर राजेश तन्ना, रेंज आईजी अशोक कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक जयराज सिंह वाला, प्रांतीय अधिकारी अमोल अवाते और प्रशासक एवं उप कलेक्टर हिमांशु चौहान शामिल थे।

    President Murmu Worship

    उपहार भी भेंट किए गए

    इन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और उन्हें विभिन्न उपहार भेंट किए। इन उपहारों में एक पगड़ी, द्वारका मंदिर की एक प्रतिकृति और पुष्प शामिल थे। इसके साथ ही, राष्ट्रपति को तुलसी से बनी अनुग्रहम अगरबत्ती, स्वर्ण-जड़ित द्वारकाधीश की मूर्ति और प्रसाद भेंट किया गया।

    President Murmu Worship (1)

    पूरे दौरे के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान द्वारकाधीश में अपनी अटूट आस्था व्यक्त की। यह दौरा राज्य के धार्मिक और राजनीतिक हलकों के लिए महत्वपूर्ण रहा, जहां राष्ट्रपति ने आध्यात्मिक अनुभूति के साथ-साथ देशवासियों के लिए प्रार्थना करके स्वयं को धन्य महसूस किया।

    यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति मुर्मु ने ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से कलाकारों को किया सम्मानित, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का हुआ समापन