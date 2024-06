Lok Sabha Protem Speaker: भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब बने प्रोटेम स्पीकर, जानें कितनी होती है इनकी पावर

किरेन रिजिजू ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, 'राष्ट्रपति दौपदी मुर्मु ने लोकसभा के सदस्य र्तृहरि महताब को संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है, ताकि वे अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत लोकसभा के सदस्यों सुरेश कोडिकुन्निल, थलिक्कोट्टई राजुतेवर बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंद्योपाध्याय को अध्यक्ष के चुनाव तक 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने में प्रोटेम स्पीकर की सहायता करने के लिए नियुक्ति की हैं।'

President is pleased to appoint Shri Bhartruhari Mahtab, Member, Lok Sabha as Speaker Protem under Article 95(1) of the Constitution to perform the duties of Speaker till election of the Speaker.

President is also pleased to appoint Shri Suresh Kodikunnil, Shri Thalikkottai…