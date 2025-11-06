Language
    साड़ी का पल्लू खिसकने से बचाने के लिए प्रादा ने लॉन्च किया 69000 रुपये का सेफ्टी पिन, सोशल मीडिया पर उड़ी खिल्ली

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    इटली के लग्जरी ब्रांड प्रादा ने एक सेफ्टी पिन ब्रोच लॉन्च किया है, जिसकी कीमत लगभग 69 हजार रुपये है। यह साधारण धातु से बना है, जिस पर रंगीन धागे लिपटे हैं और प्रादा का चार्म है। सोशल मीडिया पर इसकी कीमत को लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं और मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं। फैशन इन्फ्लुएंसर भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

    प्रादा का 69 हजार का सेफ्टी पिन

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेफ्टी पिन एक ऐसा छोटा धातु का उपकरण है जो कपड़ों, पर्दों या अन्य चीजों को जोड़ने में मदद करता है। हर घर, खासकर महिलाओं के एक्सेसरी बैग में ये पिन जरूर मिलते हैं। भारतीय महिलाएं तो इन्हें अपनी चूडि़यों में भी लटकाए रखती थीं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत काम आ जाए।

    साधारण सी रोजमर्रा की जरूरत वाली सेफ्टी पिन अब एक बेहद आलीशान बदलाव से गुजर रही है। इसकी कीमत के मामले में तो यही कहा जा सकता है। आमतौर पर ये पिन 10 या 20 रुपये में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अब सोचिए अगर आपको एक सेफ्टी पिन खरीदने के लिए 69 हजार रुपये देने पड़ें, हां, ये सच है।

    प्रादा का 69 हजार का सेफ्टी पिन

    इतालवी लक्जरी फैशन ब्रांड प्रादा ने हाल ही में एक खास सेफ्टी पिन ब्रोच लांच किया है, जिसकी कीमत 775 डालर (करीब 69 हजार रुपये) रखी गई है। यह ब्रोच साधारण धातु का है, जिसके चारों ओर रंगीन धागे लिपटे हुए हैं और इसमें छोटा-सा प्रादा चार्म लगा है।

    इसमें कोई हीरे या रत्न नहीं जड़े हैं, फिर भी इसकी कीमत ने लोगों को हैरान कर दिया है।इंटरनेट मीडिया पर यह 'महंगा सेफ्टी पिन' खूब चर्चा में है। कई फैशन इन्फ्लुएंसर और यूजर इसे लेकर मजाकिया टिप्पणियां कर रहे हैं। एक फैशन ब्लागर ने इंस्टाग्राम पर रील बनाकर कहा कि अमीर लोग अपने पैसों का क्या कर रहे हैं?

    सोशल मीडिया पर उड़ी खिल्ली

    अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो हम जैसे लोग जरूर मदद कर सकते हैं। सपना मदान ने एक्स पर लिखा, 'प्रादा का अंधाधुधु लूटमार' उनका नवीनतम लक्जरी आइटम एक सेफ्टी पिन है, जिसकी कीमत £69 हजार है। एक अन्य यूजर हिमांशु त्रिपाठी ने कहा कि 90 के दशक का बच्चा होने के नाते मैं इसे रोजाना बेल्ट, टाई और टूटी हुई उम्मीदों पर पहनता था।

    मां के साड़ी के पल्लू का पहले से ही एक सीमित संस्करण संग्रह है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैं भी ऐसा पिन बना सकता हूं, बस 'प्रादा' का लोगो नहीं होगा।' किसी ने तो कहा, 'मेरी दादी इससे बेहतर बना सकती थीं।'