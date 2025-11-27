Language
    Bengal: मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा वाले पोस्टर सामने आए, भाजपा ने ममता को घेरा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:23 AM (IST)

    बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा वाले पोस्टर अब सामने आने के बाद भाजपा ने तीखा प्रतिक्रिया जताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है।

    मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा वाले पोस्टर सामने आए (फोटो- एक्स)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा वाले पोस्टर अब सामने आने के बाद भाजपा ने तीखा प्रतिक्रिया जताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है।

    यह पोस्टर तृणमूल विधायक के उस दावे के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि आगामी छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी।

    बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा उन्होंने बहुत पहले ही की थी। पोस्टर सामने आने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने इस कदम की निंदा की और आरोप लगाया कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस राज्य को अस्थिरता की ओर धकेल रही है।

    भट्टाचार्य ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि ममता बनर्जी ने कैसे बंगाल को टूटने के कगार पर ला दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भारत में बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का सुझाव देने की हिम्मत करता है, तो देश चुप नहीं बैठेगा। पूरा देश इसके खिलाफ उठ खड़ा होगा।

    मालूम हो कि मुर्शिदाबाद के भरतपुर से तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने हाल में घोषणा की थी कि छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में देशभर से कई मुस्लिम धर्मगुरु और समुदाय के नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि मस्जिद बनने में लगभग तीन साल लगेंगे।

    बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व को देखते हुए, उनकी घोषणा ने तुरंत राजनीतिक और सामाजिक तनाव को फिर से जगा दिया। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने कबीर की सार्वजनिक घोषणा से खुद को तुरंत दूर कर लिया।

    तृणमूल विधायक निर्मल घोष ने साफ किया कि कबीर की घोषणा निजी है और पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया है। घोष ने कहा कि कबीर के भाषणों व घोषणाओं से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। वे उनके निजी विचार हैं, और पार्टी उनसे सहमत नहीं है। उन्होंने हद पार कर दी है।

    भाजपा ने बोला हमला

    वहीं, भाजपा ने इस घोषणा को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए तृणमूल पर हमला तेज कर दिया है। बेलडांगा में मस्जिद रखने का कार्यक्रम उसी दिन है जिस दिन ममता बनर्जी और तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अयोध्या में 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसीं पर कोलकाता में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं।