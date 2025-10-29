पोस्ट ऑफिस का होगा कायाकल्प, आधुनिकीकरण में प्राइवेट कंपनियों से लेंगे मदद
पोस्ट ऑफिस को आधुनिक बनाने के लिए सरकार निजी कंपनियों की मदद लेगी। इसका मुख्य उद्देश्य पोस्ट ऑफिस के राजस्व में लॉजिस्टिक की हिस्सेदारी को 75% तक बढ़ाना है। अगले पांच सालों में पार्सल सेवा से 25,000 करोड़ तक राजस्व का लक्ष्य है। छह नई डिलीवरी सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। दिल्ली और तेलंगाना सर्किल के मॉडल को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पोस्ट आफिस का आधुनिकीकरण तो हुआ लेकिन वह आज की दौड़ में खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब सरकार निजी कंपनियों से ही मदद लेकर इसे मुख्य रूप से लाजिस्टिक संस्था बनाने की सोच रही है। पोस्ट आफिस के कुल राजस्व में लाजिस्टिक की हिस्सेदारी को 75 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
अगले पांच साल को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है। दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य ¨सधिया ने इसकी जानकारी दी। भारतीय पोस्ट को वैश्विक पोस्टल व लाजिस्टिक कंपनी के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार जापान पोस्ट, सिंगापुर पोस्ट जैसी कंपनियों का अध्ययन कराएगी ताकि विश्व स्तरीय चलन को अपनाया जा सके। इस काम के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था की मदद ली जाएगी।
पोस्ट ऑफिस में निजी कंपनियों की भागीदारी
पोस्ट आफिस की तिमाही समीक्षा के अवसर पर बुधवार को सिंधियां ने बताया कि सात राज्यों के 18 पोस्ट आफिस को अगले चरण के पोस्ट आफिस के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया है। इन 18 पोस्ट आफिस के तर्ज पर देश के सभी पोस्ट आफिस को विकसित किया जाएगा। नागरिकों की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगले चरण के पोस्ट आफिस को विकसित किया जाएगा। अगले पांच साल में सिर्फ पार्सल सेवा के राजस्व को 25,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले साल तक छह नई डिलिवरी सेवाओं को लांच किया जाएगा।
पार्सल सेवा से 25,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य
इसके अलावा अगले साल मार्च तक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रंक रूट सेवा को अपग्रेड किया जाएगा। दिल्ली और तेलंगाना सर्किल के पोस्ट आफिस का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल जैसे सर्किल को दिल्ली और तेलंगाना माडल अपनाने के लिए कहा गया है। सभी सर्किल के प्रदर्शन की मासिक समीक्षा की जाएगी। मंत्री ने सभी सर्किल प्रमुख को पोस्ट आफिस की सेवाओं को और तेज बनाने के लिए टेक्नोलाजी के अधिकतम इस्तेमाल पर बल दिया।
