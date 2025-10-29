पोस्ट ऑफिस का होगा कायाकल्प, आधुनिकीकरण में प्राइवेट कंपनियों से लेंगे मदद 

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पोस्ट आफिस का आधुनिकीकरण तो हुआ लेकिन वह आज की दौड़ में खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब सरकार निजी कंपनियों से ही मदद लेकर इसे मुख्य रूप से लाजिस्टिक संस्था बनाने की सोच रही है। पोस्ट आफिस के कुल राजस्व में लाजिस्टिक की हिस्सेदारी को 75 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

अगले पांच साल को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है। दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य ¨सधिया ने इसकी जानकारी दी। भारतीय पोस्ट को वैश्विक पोस्टल व लाजिस्टिक कंपनी के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार जापान पोस्ट, सिंगापुर पोस्ट जैसी कंपनियों का अध्ययन कराएगी ताकि विश्व स्तरीय चलन को अपनाया जा सके। इस काम के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था की मदद ली जाएगी।

पोस्ट ऑफिस में निजी कंपनियों की भागीदारी पोस्ट आफिस की तिमाही समीक्षा के अवसर पर बुधवार को सिंधियां ने बताया कि सात राज्यों के 18 पोस्ट आफिस को अगले चरण के पोस्ट आफिस के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया है। इन 18 पोस्ट आफिस के तर्ज पर देश के सभी पोस्ट आफिस को विकसित किया जाएगा। नागरिकों की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगले चरण के पोस्ट आफिस को विकसित किया जाएगा। अगले पांच साल में सिर्फ पार्सल सेवा के राजस्व को 25,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले साल तक छह नई डिलिवरी सेवाओं को लांच किया जाएगा।