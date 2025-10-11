बेंगलुरु में सरकारी अधिकारी बनकर घर में डाली डकैती, सात गिरफ्तार
बेंगलुरु में पुलिस ने सरकारी अधिकारी बनकर एक घर में डकैती करने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.27 करोड़ रुपये नकद और अन्य सामान बरामद किया गया है। शिकायतकर्ता के घर में ड्राइवर के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति ने ही लूट की साजिश रची थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में सरकारी अधिकारी बनकर एक घर पर डाका डालने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि 1.27 करोड़ रुपये नकद, दस्तावेज और दो कारें भी बरामद की गईं हैं।
पुलिस के अनुसार विनायक नगर निवासी व्यक्ति ने शिकायत में कहा कि 19 सितंबर को चार व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनकर उनके घर में घुस आए। आरोपितों ने धमकाया, तलाशी ली तथा नकदी से भरा सूटकेस, दस्तावेज समेत बैग लूटकर भाग गए। शिकायत के बाद येलाहंका थाने में डकैती का मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस बताया कि 23 सितंबर को संजय नगर में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकारा और अपने साथियों के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों के गोदाम और कार्यालय से 38.8 लाख रुपये नकद, दस्तावेज से भरे तीन बैग और अपराध में प्रयुक्त कार जब्त की। इसके बाद अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा सभी सातों को अदालत में पेश कर उन्हें 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
चार लोग परिसर में घुसे
पूछताछ में पता चला कि एक आरोपित शिकायतकर्ता के घर पर ड्राइवर के रूप में कार्यरत था और उसने अन्य लोगों को वहां रखी नकदी के बारे में बताया था। इसके बाद आरोपितों ने लूट की साजिश रची, जिसमें चार लोग अधिकारी बनकर परिसर में घुस गए और अन्य लोग बाहर पहरा देने लगे। लूटी गई राशि में से 55.05 लाख रुपये नकद दूसरे आरोपित के घर से बरामद किए गए।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें: हवाला का पैसा रखने के मामले में एक्शन, 1.45 करोड़ रुपये की लूट के आरोप में सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे निलंबित
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।