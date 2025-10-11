बेंगलुरु में सरकारी अधिकारी बनकर घर में डाली डकैती, सात गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में सरकारी अधिकारी बनकर एक घर पर डाका डालने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि 1.27 करोड़ रुपये नकद, दस्तावेज और दो कारें भी बरामद की गईं हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार विनायक नगर निवासी व्यक्ति ने शिकायत में कहा कि 19 सितंबर को चार व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनकर उनके घर में घुस आए। आरोपितों ने धमकाया, तलाशी ली तथा नकदी से भरा सूटकेस, दस्तावेज समेत बैग लूटकर भाग गए। शिकायत के बाद येलाहंका थाने में डकैती का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने क्या बताया? पुलिस बताया कि 23 सितंबर को संजय नगर में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकारा और अपने साथियों के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों के गोदाम और कार्यालय से 38.8 लाख रुपये नकद, दस्तावेज से भरे तीन बैग और अपराध में प्रयुक्त कार जब्त की। इसके बाद अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा सभी सातों को अदालत में पेश कर उन्हें 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।