पोर्श कार से रेसिंग के दौरान बड़ा हादसा, मुंबई वेस्टर्न हाइवे पर डिवाइडर से जा टकराई कार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार तड़के मुंबई के वेस्टर्न एस्प्रेस हाइवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में तेज रफ़्तार पोर्श कार सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार दो लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। हादस जोगेश्वरी के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देर रात करीब दो बजे हुआ।

जोगेश्वरी पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार तेज रफ़्तार से आ रही पोर्श कार, जिसमें दो लोग सवार थे, एक अन्य बीएमडब्ल्यू कार से रेस लगा रही थी, इसी दौरान ड्राइवर ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और कार मोगरा मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर की पहचान नुवो सोन्से (22) के रूप में हुई है।

कैसे हुआ हादसा? पुलिस के मुताबिक, मीरा-भयंदर निवासी सोनसे, मुंबई के लोखंडवाला इलाके के अपने दोस्त के साथ अपने एक अन्य दोस्तों से मिलने बांद्रा जा रहा था।पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद कार का एयरबैग खुल जाने से ड्राईवर को चोटें आईं, वहीं बगल कि सीट पर बैठे युवक को मामूली चोट आई।