पोर्श कार से रेसिंग के दौरान बड़ा हादसा, मुंबई वेस्टर्न हाइवे पर डिवाइडर से जा टकराई कार
मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर तड़के एक पोर्श कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार पोर्श कार बीएमडब्ल्यू से रेस लगा रही थी, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार तड़के मुंबई के वेस्टर्न एस्प्रेस हाइवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में तेज रफ़्तार पोर्श कार सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार दो लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। हादस जोगेश्वरी के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देर रात करीब दो बजे हुआ।
जोगेश्वरी पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार तेज रफ़्तार से आ रही पोर्श कार, जिसमें दो लोग सवार थे, एक अन्य बीएमडब्ल्यू कार से रेस लगा रही थी, इसी दौरान ड्राइवर ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और कार मोगरा मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर की पहचान नुवो सोन्से (22) के रूप में हुई है।
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस के मुताबिक, मीरा-भयंदर निवासी सोनसे, मुंबई के लोखंडवाला इलाके के अपने दोस्त के साथ अपने एक अन्य दोस्तों से मिलने बांद्रा जा रहा था।पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद कार का एयरबैग खुल जाने से ड्राईवर को चोटें आईं, वहीं बगल कि सीट पर बैठे युवक को मामूली चोट आई।
कैसे बची जान?
हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और पोलिसे ने दोनों युवकों को नजदीकी अस्पताल भेजा।जहांउनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने कि कोशिश कर रही है कि हादसा रेस लगाने की वजह से हुआ या फिर कोई अन्य कारणों कि वजह से। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक सूचना के आधार पर पोर्श कार ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, जिनमें लापरवाही से वाहन चलाना और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया गया है।
