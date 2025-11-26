Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संविधान दिवस पर भी गरम रही सियासत, कांग्रेस ने कहा- संविधान के मूल्यों को ध्वस्त कर रहे संघ-भाजपा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    संविधान दिवस पर भी सियासी पारा चढ़ा रहा। कांग्रेस ने भाजपा-आरएसएस पर संविधान के मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जो कभी मनुस्मृति को संविधान से ऊपर मानते थे, वे आज सत्ता के लिए संविधान को अपना बता रहे हैं। राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई और इसे नागरिकों से किया गया वादा बताया। प्रियंका गांधी ने संविधान को हर नागरिक का सुरक्षा कवच बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बीते लोकसभा चुनाव के समय संविधान पर गरम हुई सियासत का पारा संविधान दिवस के मौके पर भी नरम पड़ता नजर नहीं आया। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा-आरएसएस द्वारा संविधान पर हमला करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और दावा किया कि वे सोचे-समझे तरीके से संविधान के मूल्यों को ध्वस्त कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाते हुए कहा कि विडंबना यह है कि जो लोग कभी मनुस्मृति को संविधान से ज्यादा मानते थे आज सत्ता की मजबूरी तथा राजनीतिक जरूरत के चलते संविधान को अपना बताने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे हमले से तो परहेज किया मगर संविधान पर होने वाले किसी हमले के विरोध में सबसे आगे खड़े होने की प्रतिबद्धता जता 2024 में संविधान रक्षा को लेकर शुरू की गई अपनी मुहिम को जारी रखने का संदेश दिया।

    सरकारी संस्था को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप

    मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि संविधान के प्रति इनकी मौजूदा श्रद्धा दिखावा मात्र है और संविधान निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुके हैं पर आज यह खतरे में है।

    उनके अनुसार इतिहास गवाह है कि ये संविधान के खिलाफ थे और जब संविधान लागू हुआ तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि यह पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हु कहा कि भाजपा-आरएसएस के लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त हैं और जनता जान चुकी है कि संस्थानों को कौन चोट पहुंचा रहा है।

    उन्होंने कहा कि इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाईं थी, आज बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ा रहें हैं और यह संविधान और हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी जीत है। खरगे ने कहा कि पीएम आज हमें गुलामी के खतरों पर भाषण सुना रहे पर ये उसी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में एक मिनट भी जनता का साथ नहीं दिया, उल्टा अंग्रेजों की गुलामी की।

    राहुल गांधी ने क्या कहा?

    राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर कहा, ''संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा।संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं। आइए प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इसपर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा।''

    कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी के साथ गरिमापूर्ण जीवन का वादा करता है। यह गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी समेत हर एक भारतवासी के लिए उसका सुरक्षा कवच है जो उसके हर अधिकार की रक्षा करता है और संकल्प लें कि हम हर हाल में अपने संविधान की रक्षा करेंगे।

    यह भी पढ़ें: क्या आप जानते हैं किसने लिखा है भारत का संविधान? यहां पढ़ें इससे जुड़े 7 हैरान करने वाले तथ्य