कर्नाटक में डिवाइडर से टकराकर धधक उठी कार, जिंदा जल गया पुलिसकर्मी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:33 AM (IST)

    Hero Image

    कर्नाटक में कार के डिवाइडर से टकराने और आग लगने से पुलिसकर्मी जिंदा जल गया (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, चेन्नई। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के अन्निगेरी कस्बे के बाहरी इलाके में एक पुलिस इंस्पेक्टर की कार डिवाइडर से टकराने के बाद उसमें आग लग गई, जिससे वह जिंदा जल गया।

    पीड़ित की पहचान इंस्पेक्टर सलीमथ के रूप में हुई है, जो हावेरी लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत थे। वह गडग से हुबली की ओर जा रहे थे, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह दुर्घटना हुई।

    घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में हुंडई i20 कार आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही थी और उसमें से आग निकल रही थी। आस-पास के यात्री पुलिस अधिकारी को बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए, जबकि अन्य लोग आग के खतरनाक रूप से भड़कने पर वहीं रुकने की चेतावनी देते रहे।

    

    जब तक स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को सूचित किया और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, तब तक गाड़ी पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुकी थी। आग पर काबू पाने के बाद, इंस्पेक्टर का जला हुआ शव गाड़ी के अंदर मिला।

    प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि इंस्पेक्टर गडग में अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और आगे की जांच जारी है।

     