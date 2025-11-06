महाराष्ट्र में डॉक्टर सुसाइड केस में बड़ी कार्रवाई, आरोपी पुलिसकर्मी बर्खास्त
महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक महिला चिकित्सक की आत्महत्या के मामले में आरोपित उपनिरीक्षक गोपाल बदानेको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सतारा जिले के फलटण तालुकामें 28 वर्षीय चिकित्सक पिछले सप्ताह 23 अक्टूबर को एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई थी।
उसने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने ने कई अवसरों पर उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
सातारा पुलिस ने एक बयान में कहा कि बदाने पर अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर अनैतिक, अभद्र और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने का आरोप है। उसके कार्यों को पुलिस अधिकारी के तौर पर अनुचित और जनता के विश्वास के लिए हानिकारक बताया गया है। बयान में उसके कृत्य को अत्यंत अपमानजनक और निंदनीय बताया गया है।
सतारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी ने कहा कि विशेष पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) सुनील फुलारी के निर्देश के बाद बदाने को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-311 (2) (बी) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
