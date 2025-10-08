कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक की धरपकड़ तेज, तमिलनाडु पहुंची मध्यप्रदेश पुलिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रतिबंधित कफ सिरप कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस की विशेष टीम तमिलनाडु पहुंच चुकी है। बता दें कि इस मामले में विस्तृत जांच के लिए जबलपुर की एडीशनल एसपी अंजना तिवारी के नेतृत्व में एसआइटी बनाई गई है।

परासिया एसडीओपी जितेंद्र जाट के नेतृत्व में दो टीमें बुधवार की सुबह तमिलनाडु के चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी हैं। इन टीमों ने वहां पड़ताल प्रारंभ भी कर दी है। हालांकि एसआइटी ने जांच के बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानाकारी नहीं दी है।

20 पहुंच गया मासूमों की मौत का मामला कफ सिरप कोल्ड्रिफ की वजह से दम तोड़ने वाले मासूमों की संख्या लगातार आगे बढ़ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान तीन और मासूमों की मौत के बाद यह आंकड़ा 20 तक पहुंच चुका है। पांच बच्चे अभी भी नागपुर में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा, पांढुर्ना और बैतूल में कुल 20 बच्चों की जान जा चुकी है। इस मामले में सरकार बहुत सख्त है।

राहुल गांधी के आने की संभावना इस मामले के राष्ट्रीय फलक तक पहुंचने के बाद विपक्षी राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी परासिया पहुंचने की चर्चाएं सरगर्म हैं। उनके 11 अक्टूबर को छिंदवाड़ा पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं।