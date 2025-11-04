'मानव तस्करी और यौन शोषण में फंस रही हैं कनाडा में भारतीय लड़कियां', पॉडकास्टर का बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लेखक और पॉडकास्टर कुशल मेहरा ने खुलासा किया है कि उन्होंने कनाडा में मानव तस्करी का शिकार हुई 13 भारतीय लड़कियों को घर वापस लौटने में मदद की। इस इंडो-कैनेडियन यूट्यूबर ने अब भारतीय परिवारों से बढ़ती बेरोजगारी, नस्लवाद और शोषण के बीच अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कनाडा न भेजने का आग्रह किया है।