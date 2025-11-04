Language
    'मानव तस्करी और यौन शोषण में फंस रही हैं कनाडा में भारतीय लड़कियां', पॉडकास्टर का बड़ा दावा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:39 PM (IST)

    लेखक और पॉडकास्टर कुशल मेहरा ने खुलासा किया है कि उन्होंने कनाडा में मानव तस्करी का शिकार हुई 13 भारतीय लड़कियों को घर वापस लौटने में मदद की। मेहरा ने भारतीय माता-पिता से गुजारिश की कि कृपया अपने बच्चों को कनाडा मत भेजिए।

    Hero Image

    पॉडकास्टर का दावा- भारतीय मूल की महिलाओं का हो रहा यौन शोषण (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लेखक और पॉडकास्टर कुशल मेहरा ने खुलासा किया है कि उन्होंने कनाडा में मानव तस्करी का शिकार हुई 13 भारतीय लड़कियों को घर वापस लौटने में मदद की। इस इंडो-कैनेडियन यूट्यूबर ने अब भारतीय परिवारों से बढ़ती बेरोजगारी, नस्लवाद और शोषण के बीच अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कनाडा न भेजने का आग्रह किया है।

    2001 से कनाडा में रह रहे मेहरा ने पत्रकार रविंदर सिंह रॉबिन से बात करते हुए कहा कि पिछले तीन सालों में मैंने खुद अपने खर्चे पर 13 लड़कियों को भारत वापस भेजा है क्योंकि उनका यौन शोषण किया जा रहा था। मेहरा ने भारतीय माता-पिता से गुजारिश की कि कृपया अपने बच्चों को कनाडा मत भेजिए।