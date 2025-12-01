सूर्य घर योजना: घर पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए सरकार दे रही लोन; कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी पहल है जिसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। योजना के तहत, सरकार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सब्सिडी प्रदान कर रही है। पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसके बाद डिस्कॉम सत्यापन करेगा और सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की वह पहल है, जो आपके घर-द्वार,दफ्तर और दुकान को 24 घंटे रोशन रखेगी। आपको भारी-भरकम बिजली बिल से छुटकारा दिलाएगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी मददगार साबित होगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप इंस्टॉलेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिले-जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं। अफसर लोगों को समझा रहे हैं कि सिर्फ एक छोटे से फैसले से बिजली बिल और बिजली कटौती न के बराबर हो सकती है। इसलिए जिनके पास जगह है, वे इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सकते हैं। सूर्य घर योजना के तहत सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली और साथ में भारी सब्सिडी देकर लोगों को सौर-ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? रजिस्ट्रेशन कैसे करें? कितने किलोवाट पर कितनी सब्सिडी मिलती है और वास्तव में कब से बिजली फ्री हो जाएगी? क्या सूर्य घर योजना को लेकर आपके भी कुछ सवाल हैं तो यहां पढ़ें सूर्य घर योजना से जुड़े सभी सवालों के जवाब...
सूर्य घर योजना क्या है?
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है, जिसके तहत देशभर में घरों की छतों (rooftop) पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि लोग अपनी ऊर्जा जरूरतों को खुद पूरा कर सकें। यह योजना आम नागरिकों के लिए है यानी आवासीय छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए है।
सतत विकास और जनता के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 'पीएम सूर्या घर: मुफ्त बिजली योजना' शुरू की जा रही है। इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत एक करोड़ घरों को रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
सूर्य घर योजना के लाभ कैसे लें?
अगर आप भारत के नागरिक हैं तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले सकते हैं। अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- स्टेप 1: रजिस्ट्रेशन करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmsuryaghar.gov.in) पर जाएं।
- स्टेप 2: होम पेज पर जाएं और Apply Now पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। Captcha फिल करें। फिर वेरिफाई पर क्लिक करें।
- स्टेप 4: आपके मोबाइल पर ओटीपी आया है, उसको भरकर लॉगिन पर क्लिक करें।
- स्टेप 5: नाम, ईमेल, पता, राज्य, जिला, पिन कोड आदि सभी पूछी गई जानकारी भरें और सेव पर क्लिक करें।
- स्टेप 6: 'Apply for Solar Rooftop' पर क्लिक करें। राज्य, जिला और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करें। अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालें। आपकी बिजली कनेक्शन की जानकारी लोड होने के बाद फॉर्म सबमिट कर कर दें।
क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
- आधार कार्ड
- एड्रेस प्रूफ
- आय प्रमाण-पत्र
- बिजली का बिल
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक की पासबुक
आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या है?
- डिस्कॉम (बिजली विभाग) आपकी डिटेल वेरिफाई करेगा। इसमें कुछ दिनों का समय लग सकता है।
- वेरिफिकेशन में आपकी द्वारा दी सभी जानकारी सही मिलने पर अप्रूवल दे दिया जाता है।
- अप्रूवल के बाद आपको पोर्टल पर जाकर वेंडर चुनना होता है, जो आपके घर पर सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करेगा।
- वेंडर आपके घर आएगा और आपकी छत देखकर तय करेगा कि कहां और कितने kW का प्लांट लगेगा।
- वेंडर सर्वे करने के बाद आपके घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराता है।
- इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद बिजली विभाग की टीम आती है और डिस्कॉम नेट मीटर लगाती है। ग्रिड से कनेक्ट करती है
- नेट मीटर लगने और जांच पूरी होने के बाद आपको फाइनल अप्रूवल और जनरेशन रिपोर्ट मिलती है।
- इसके बाद सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
- अब आपकी हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री हो जाएगी
कितने किलोवाट पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
केंद्र सरकार की ओर मिलने वाली सब्सिडी
- 1 किलोवाट के लिए 30 हजार
- 2 किलोवाट के लिए 60 हजार।
- 3 किलोवाट या इससे ज्यादा के लिए 78 हजार।
इसके अलावा, केंद्र सरकार के अलावा, सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश भी सोलर पैनल के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे यह रकम (केंद्र की + राज्य मिलाकर) ज्यादा हो जाती है। इस तरह हर राज्य में यह रकम अलग-अलग हो जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।