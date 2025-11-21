Language
    जी-20 समिट में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए पीएम मोदी, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:54 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग रवाना हो गए हैं। वे समावेशी विकास, आपदा जोखिम में कमी और न्यायोचित भविष्य जैसे विषयों पर तीन सत्रों को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे इंडिया-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) लीडर्स बैठक में भी भाग लेंगे और जी20 शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना। (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रवाना हुए। यहां पर 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आयोजित हो रहे 20वें जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे।

    दरअसल, विकासशील देशों में आयोजित होने वाला ये लगातार ये चौथा जी20 शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस कार्यक्रम में दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी जी 20 शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे।

    तीन सत्रों को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी

    जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी में तीन सत्रों को संबोधित कर सकते हैं, जिनमें पहला सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास, जिसमें कोई वंचित न रहे।

    वहीं, दूसरा सत्र एक गतिशील विश्व- जी20 का योगदान है, जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालना है। तीसरे सत्र का विषय सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायोचित भविष्य है। इन तीनों सत्रों को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं।


    आईबीएसए लीडर्स समिट में भी भाग लेंगे पीएम मोदी

    अभी तक की जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका की ओर से आयोजित की जा रही इंडिया-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) लीडर्स बैठक में हिस्सा लेंगे। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

