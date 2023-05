ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने मोदी को कहा बॉस, भारतीयों से बोले PM Modi- आपसे जो वादा किया था वो निभाया

नई दिल्ली/सिडनी, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिडनी में करीब 20 हजार भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों से जुड़कर बेहद खुशी हुई।

इस बार पीएम अल्बनीज को साथ लेकर आया- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मैं जब 2014 में आया था, तब आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी के इस एरीना में, मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बनीज भी मेरे साथ आए हैं।

'3D-3C और 3E पर आधारित हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया के संबंध'

सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब कहा जाता था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध को 3C (कॉमनवेल्थ, क्रिकेट, करी) पर आधारित है। उसके बाद कहा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 3D (डेमोक्रेसी, डायसपोरा, दोस्ती) पर आधारित है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 3E (एनर्जी, इकोनॉमी, एजुकेशन) पर आधारित है। अलग-अलग काल में ये बात संभवत: सही भी रही है। मगर भारत-ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इन संबंधों का आधार आपसी विश्वास और आपसी सम्मान है।

हमारी दोस्ती ऑफ द फील्ड बहुत गहरी है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप सब ने भी आजादी का अमृत महोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया है। हमारे किक्रेट के रिश्ते को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। किक्रेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी हमारी ऑफ द फील्ड दोस्ती है।

पीएम मोदी ने शेन वार्न को किया याद

इस दौरान पीएम मोदी ने क्रिकेटर शेन वार्न को भी याद किया। पीएम ने कहा- पिछले साल जब महान क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि-कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। जो सपना आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में भी है।

भारत में है दुनिया की सबसे युवा टैलेंट की फैक्ट्री- पीएम मोदी

पीएम मोगी ने कहा-भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट की फैक्ट्री भारत में है।

Mother of Democracy है भारत- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा-भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत, Mother of Democracy है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों, बुनियादी बातों पर हमेशा टिके रहे हैं।

'भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का उज्ज्वल बिन्दु मानता है IMF'

पीएम ने आगे कहा कि अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है वो देश भारत है। आज IMF भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का उज्ज्वल बिन्दु मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है।

ब्रिसबेन में खुलेगा नया वाणिज्य दूतावास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा-आज मैं आपके बीच आया हूं कि तो मैं एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिसबेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिसबेन में भारत का एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा।

द लिटिल इंडिया गेटवे की रखी आधारशिला

भारतीयों को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने सिडनी सामुदायिक कार्यक्रम में द लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बताया बॉस

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को बॉस बताया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, ''आखिरी बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन देखा था और उनका स्वागत पीएम मोदी की तरह नहीं किया गया था, जो सम्मान उनको मिला है। प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं।"

कुडोस बैंक एरिना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी

भारतीयों को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज उनके साथ मौजूद रहे।