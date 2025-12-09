'देश 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' के दौर में', राजग संसदीय दल की बैठक में क्या-क्या बोले पीएम मोदी?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश पूरी तरह से ''रिफॉर्म एक्सप्रेस'' के दौर से गुजर रहा है और इसे घर घर तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजग संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ किया कि ये सुधार सिर्फ आर्थिक और राजस्व से जुड़े नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से जन केंद्रित हैं और इसका उद्देश्य आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियों को खत्म करना है।

राजग सांसदों ने बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया। बैठक में गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बैठक की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजु ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जोर आम आदमी की दिक्कतों को कम करने पर था।

प्रधानमंत्री ने साफ किया कि कोई भी कानून आम आदमी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सांसदों से अपने-अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाने और उनकी असली समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत कराने को कहा ताकि सरकार उन्हें दूर कर सके। उन्होंने कहा कि इस ''रिफॉर्म एक्सप्रेस'' हर घर तक पहुंचना है। सुधारों की दिशा की ओर संकेत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छोटे-छोट कामों के लिए लोगों को 30-40 पेज का फार्म भरना पड़ता है और उसके साथ कई तरह से दस्तावेज लगाने पड़ते हैं।

उन्होंने कहा कि वे अनावश्यक कागजी कार्रवाई की संस्कृति खत्म करना चाहते हैं। सरकार की कोशिश सभी जरूरी सेवाओं को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाने की है, ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़े। इसके साथ ही उन्होंने एक तरह से डाटा को अलग-अलग कामों के लिए बार-बार भरने की मजबूरी को खत्म करने भी जरूरत बताई।