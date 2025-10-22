Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आशियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के जाने पर सस्पेंस, टल सकता है मलेशिया दौरा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    आगामी आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे पर संशय बना हुआ है। बिहार चुनाव और छठ पूजा में संभावित भागीदारी और अमेरिका के साथ कारोबारी समझौते पर असहमति के कारण यात्रा टल सकती है। 26 से 28 अक्टूबर के बीच होने वाले इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वर्ष 2022 में, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आसियान में भारतीय दल का नेतृत्व किया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीएम मोदी का मलेशिया दौरा अनिश्चित (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आगामी आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी के मलेशिया जाने की संभावना कम है। अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय की तरफ से पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर थी लेकिन बुधवार (22 अक्टूबर) देर शाम तक जो सूचना सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री की वहां जाने की संभावना नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर के बीच है लेकिन भारत के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। जबकि अमेरिका, चीन समेत अन्य सभी देशों की तरफ से उनके प्रतिनिधिमंडल को लेकर अंतिम घोषणा हो चुकी है। वैसे पीएम मोदी ने आम तौर पर आसियान की सालाना बैठक में हिस्सा लेते रहे हैं।

    2022 में आसियान गया था भारतीय दल

    वर्ष 2022 में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में भारतीय दल को आसियान भेजा गया था। पीएम मोदी के मलेशिया नहीं जाने के पीछे एक बड़ा कारण बिहार चुनाव बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी 27 व 28 अक्टूबर को छठ पूजा में हिस्सा लेंगे। छठ बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है।

    एक अन्य कारण कारोबारी समझौते को लेकर भारत और अमेरिका के बीच सहमति नहीं बन पाना भी बताया जा रहा है। सनद रहे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह मलेशिया में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50 फीसद का शुल्क लगा रखा है।

    दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत

    इस बारे में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है। दो दिन पहले ही अमेरिकी दल से वार्ता करने के बाद भारतीय दल स्वदेश लौटी है। यह माना जा रहा था कि अगर दोनों देशों में सहमति बन जाती है तो मलेशिया में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच मुलाकात होगी और सहमति बनने की घोषणा की जाएगी।