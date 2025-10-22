आशियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के जाने पर सस्पेंस, टल सकता है मलेशिया दौरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आगामी आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी के मलेशिया जाने की संभावना कम है। अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय की तरफ से पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर थी लेकिन बुधवार (22 अक्टूबर) देर शाम तक जो सूचना सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री की वहां जाने की संभावना नहीं है।

यह सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर के बीच है लेकिन भारत के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। जबकि अमेरिका, चीन समेत अन्य सभी देशों की तरफ से उनके प्रतिनिधिमंडल को लेकर अंतिम घोषणा हो चुकी है। वैसे पीएम मोदी ने आम तौर पर आसियान की सालाना बैठक में हिस्सा लेते रहे हैं।

2022 में आसियान गया था भारतीय दल वर्ष 2022 में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में भारतीय दल को आसियान भेजा गया था। पीएम मोदी के मलेशिया नहीं जाने के पीछे एक बड़ा कारण बिहार चुनाव बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी 27 व 28 अक्टूबर को छठ पूजा में हिस्सा लेंगे। छठ बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है।

एक अन्य कारण कारोबारी समझौते को लेकर भारत और अमेरिका के बीच सहमति नहीं बन पाना भी बताया जा रहा है। सनद रहे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह मलेशिया में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50 फीसद का शुल्क लगा रखा है।