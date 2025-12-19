PM मोदी-अडानी का डीप फेक वीडियो... कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को कंटेंट हटाने का दिया आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद की एक कोर्ट ने कांग्रेस और उसके चार नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला? अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि के सिविल केस की सुनवाई करते हुए, एडिशनल सिविल जज श्रीकांत शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस और उसके चार नेताओं जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और उदय भानु चिब को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डीप फेक वीडियो हटाने का निर्देश दिया।

यह वीडियो 17 दिसंबर को कांग्रेस के X हैंडल पर पोस्ट किया गया था. इस वीडियो में पीएम मोदी और अडानी के बीच बातचीत दिखाई गई थी, जिसका कैप्शन था 'मोदी-अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई'। कोर्ट का आदेश कोर्ट ने आदेश दिया कि वीडियो को ऑर्डर की तारीख से 48 घंटे के अंदर और 29 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तक हटा दिया जाए। अगर इस आदेश के बाद भी वीडियो को नहीं हटाया गया तो कोर्ट ने X Corp और Google को 72 घंटे के अंदर वीडियो हटाने का निर्देश दिया।

कांग्रेस नेताओं पर आरोप अडानी एंटरप्राइजेज की याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस और उसके चार नेताओं ने अलग-अलग सोशल मीडिया चैनलों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल कम्युनिकेशन माध्यमों पर मानहानिकारक आरोपों वाला एक डीप फेक वीडियो अपलोड, सर्कुलेट और ब्रॉडकास्ट किया।