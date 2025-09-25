आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, देश की आठवीं परमाणु विद्युत परियोजना का करेंगे शिलान्यास

इसी के तहत वह 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। माही डैम के पास बनने वाला यह प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत तैयार होगा। इस पर करीब 42 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जागरण संवाददाता, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा से राजस्थान में करीब 1.8 लाख करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण करेंगे।

700-700 मेगावाट की चार इकाइयों के साथ यह देश की आठवीं परमाणु परियोजना होगी। इसके पहले रिएक्टर का निर्माण अगले वर्ष अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें साढ़े पांच साल का समय लगेगा।

इसके बाद अक्टूबर में दूसरी इकाई का निर्माण शुरू होगा और दो साल के भीतर तीसरी एवं चौथी यूनिट का कार्य भी प्रारंभ होगा। परियोजना के पूर्ण होने में कुल आठ वर्ष लगेंगे।

बता दें कि वर्तमान में देश में सात परमाणु बिजली घरों में 22 रिएक्टर कार्यरत हैं, जिनकी कुल क्षमता 6,780 मेगावाट है। राजस्थान का रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक है।

भारत का वर्ष 2031-32 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य इस परियोजना के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

नए एयरपोर्ट टर्मिनल को जोधपुरवासियों को समर्पित करेंगे पीएम

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी नए एयरपोर्ट टर्मिनल को जोधपुरवासियों को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि टर्मिनल का कार्य अंतिम चरण में है और अक्टूबर तक इसे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।