पूर्वोत्तर को मिलेगा वर्ल्ड-क्लास गेटवे, PM मोदी करेंगे गुवाहाटी एयरपोर्ट के 'बैम्बू ऑर्किड्स' टर्मिनल-2 का उद्घाटन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। धानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को असम दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 20 दिसंबर को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर बैम्बू ऑर्किड्स टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। यह नया टर्मिनल, जिसे सालाना 1.31 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए बनाया गया है।

दरअसल, गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (LGBI) पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग (टर्मिनल-2) का उद्घाटन प्रधामंत्री मोदी 20 दिसंबर को करेंगे। यह टर्मिनल असम की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित "बैम्बू ऑर्किड्स" थीम पर आधारित है, जिसमें बांस की वास्तुकला, कोपौ ऑर्किड (फॉक्सटेल ऑर्किड) के मोटिफ्स और गमोसा से प्रेरित डिजाइन शामिल हैं।

गुवाहाटी हवाई अड्डे पर बना यह नया टर्मिनल सस्टेनेबल डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ स्थानीय संस्कृति का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। 13.1 मिलियन यात्रियों की सलाना क्षमता गुवाहाटी हवाई अड्डे पर बना बैम्बू ऑर्किड्स टर्मिनल 2, कोपौ फूल (फॉक्सटेल ऑर्किड) और स्थानीय बांस से प्रेरित है। इसकी अनुमानित लागत करीब 4,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह टर्मिनल 2032 तक सालाना 13.1 मिलियन यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता रखेगा।

वर्ल्ड-क्लास गेटवे इस टर्मिनल के बन जाने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक वर्ल्ड-क्लास गेटवे के रूप में स्थापित करेगा। इसके साथ ही इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।