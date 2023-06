Biparjoy Cyclone को लेकर सरकार तैयार, PM Modi ने की समीक्षा बैठक; इन 10 प्वाइंट से जानें क्या है खास इंतजाम

नई दिल्ली, एजेंसियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए सोमवार को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी के, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन सहित कई अधिकारी शामिल हुए।

वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के तटों पर चक्रवातों के लिए रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अपने एक ट्वीट में कहा कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास गुरुवार दोपहर यानी 15 जून को बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की संभावना है। विभाग के मुताबिक, इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

#WATCH | IMD Director General, Mrutyunjay Mohapatra speaks on Cyclone Biparjoy, says, "We have issued an Orange alert for June 14 and a Red alert for June 15 for all districts. From June 15 we will see a landfall in it and will move towards the north-northeast (NNE) direction. We… pic.twitter.com/Krn3EVbSGD

Due to Cyclone Biporjoy, we have deployed two teams in addition to the already available three teams in Mumbai as a precautionary measure. Further, we have moved four other teams to Gujarat as Cyclone Biporjoy is expected to have more impact over there. Additionally, our teams at…— ANI (@ANI) June 12, 2023