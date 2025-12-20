आज ममता के गढ़ बंगाल में पीएम मोदी की रैली, 3200 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात; असम के दौरे पर भी जाएंगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल फतह के लिए भाजपा पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है जिसकी कमान सीधे पीएम मोदी के हाथ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाएंगे। सुबह लगभग 11 बजकर 15 मिनट पर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

पीएम मोदी का यह दौरा अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर काफी अहम है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी सीधे केंद्र पर निशाना साध रही हैं। वहीं, मोदी भी ममता बनर्जी और एसआईआर मुद्दे पर बड़ा बयान दे सकते हैं।

पीएम मोदी बंगाल को 3200 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात प्रधानमंत्री लगभग 3,200 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के बाराजागुली–कृष्णनगर मार्ग पर 66.7 किलोमीटर लंबे 4-लेन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के बारासात–बराजागुली मार्ग पर 17.6 किलोमीटर लंबे 4-लेन की आधारशिला भी रखेंगे।

ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के रूप में काम करेंगी। इन परियोजनाओं से यात्रा के समय में लगभग 2 घंटे की बचत होगी, निर्बाध यातायात के लिए वाहनों की तेज और सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी, वाहन संचालन लागत में कमी आएगी, और कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य पड़ोसी जिलों के साथ–साथ पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और पूरे क्षेत्र में पर्यटन के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे पर प्रधानमंत्री असम में लगभग 15,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला नया टर्मिनल भवन प्रति वर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नए टर्मिनल भवन को "बांस के बाग" विषय के तहत असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा मिली है।