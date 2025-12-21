Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम मोदी का असम दौरा, 11000 करोड़ की अमोनिया-यूरिया परियोजना की रखेंगे आधारशिला, हजारों को मिलेगा रोजगार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:38 AM (IST)

    असम के औद्योगिक शहर नामरूप में आज (21 दिसंबर 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक दौरा होने जा रहा है। यहां वे असम वैलीफर्टिलाइजर एंड केमिकल ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीएम मोदी का असम दौरा पर 11000 करोड़ की अमोनिया-यूरिया परियोजना की रखेंगे आधारशिला (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के औद्योगिक शहर नामरूप में आज (21 दिसंबर 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक दौरा होने जा रहा है। यहां वे असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (AVFCCL) की लगभग 11,000 करोड़ रुपये की ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना पूर्ण होने पर सालाना 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की उर्वरक जरूरतें पूरी होंगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना मिलेगा हजारों को रोजगार

    इस महत्वपूर्ण आयोजन में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। यह पहल न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगी, बल्कि हजारों रोजगार सृजन कर असम के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।

    असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पीएम मोदी

    21 दिसंबर की सुबह नामरूप जाने से पहले, प्रधानमंत्री शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा करेंगे और ऐतिहासिक असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह छह वर्ष लंबा जन आंदोलन था जिसने विदेशियों से मुक्त असम और राज्य की पहचान की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प को मूर्त रूप दिया।

    बाद में दिन में, प्रधानमंत्री असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के वर्तमान परिसर के भीतर स्थित नई ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमिपूजन करेंगे।

    प्रधानमंत्री के किसान कल्याण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, 10,600 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश वाली यह परियोजना असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी, आयात पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ पर्याप्त रोजगार सृजित करेगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी। यह औद्योगिक पुनरुद्धार और किसान कल्याण की आधारशिला है।

    रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

    इस दौरे की तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई हैं, प्रधानमंत्री के आगमन के लिए एक नया बनाया गया अस्थायी हेलीपेड पहले ही सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। स्थानीय अधिकारी एक बड़ी सार्वजनिक सभा की तैयारी कर रहे हैं। अनुमान है कि पूरे क्षेत्र से 1.24 लाख से अधिक लोग रैली में शामिल होंगे।

    हजारों नौकरियां पैदा होंगी

    अपने कृषि लाभों के अलावा, 11,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना एक प्रमुख आर्थिक उत्प्रेरक के रूप में काम करने की उम्मीद है, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी और असम के औद्योगिक ताने-बानों को मजबूती मिलेगी।